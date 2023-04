El pasado 15 de abril, pero del año 2020 la localidad de Comandante Luis Piedra Buena se vio sacudida por uno de los crímenes más impactantes de la provincia de Santa Cruz. El mismo se trató del femicidio de la docente Jésica Minaglia por su ex pareja Pablo Núñez, cuyo juicio iba a ser el próximo 27 de abril, pero se conoció que el Tribunal Oral, cambió la fecha de juicio.

Cabe recordar que Núñez está imputado por el delito de femicidio doblemente agravado, por haber mantenido una relación de pareja con alevosía.

De acuerdo a la notificación el cambio de fecha y de lugar, se debe a un pedido que realizó la defensa del femicida, la cual se realizará en las instalaciones de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, ubicada en calle Malaspina 41, de Río Gallegos, y nueva fecha es el próximo 8 de mayo a las 09:00.

Esto provocó la indignación de los familiares de Jesica, quienes esperan que Núñez reciba una condena a perpetua, lo antes posible.

Joaquín, hermano de Jesica, se expresó en las redes sociales escribiendo: “Como para seguir generando bronca, indignación no les parece demasiado que mi mamá tenga que pasar por ese proceso. Ahora le postergan la fecha del juicio y no solo eso, sino que lo hacen en Gallegos. Indigna mucho, pero más indigna que por lo que dice la nota es a pedido de la defensa, o sea del femicida. Que te ha pasado justicia...piensen un poco en la madre de Jesi, en la familia. No es fácil organizar un viaje de 1800 km y que te cambien la fecha unas semanas antes”, concluye el posteo de Joaquín.

FUENTE: TiempoSur