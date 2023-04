Daniela D'Amico: “Es insostenible una tarifa como esta”

Hoy no habrá sesión por el duelo por el fallecimiento del diputado Matías Mazú. Sin embargo, el próximo jueves los ediles se volverán a encontrar para tratar el proyecto presentado desde el bloque de la minoría en el Concejo Deliberante que es de autoría de Daniela D’Amico.

El proyecto de autoría de la concejal radical Daniela D’Amico busca que haya un congelamiento del precio de la recarga de la misma. Al respecto, la edil dialogó con EL MEDIADOR donde expresó: “Cuando inicia el periodo invernal es mayor el consumo, escuchando el pedido de varios vecinos, hicimos ese pedido que puede considerarse porque cada día está más cara y muchos les cuesta acceder”.

En la iniciativa se recordó que durante el año 2022 la garrafa de 45 kilos tenía un precio de $ 6.900 y en la actualidad ese valor ha tenido una suba considerable, llegando a un costo de $ 8.500. Durante el año 2022, la garrafa más económica de 10 kilos valía $ 515 y a la fecha tiene un costo de $ 1.900. “Sin ningún lugar a dudas, si se promedian dichos costos de manera mensual, nos encontramos ante una cifra excesiva para las familias que requieren de la utilización de este servicio básico”, remarcó D’Amico.

“La garrafa está entre 8.500 pesos la de diez kilos. Hoy, una garrafa pequeña a una familia tipo dura dos o tres días y la más grande dura 5 días. El programa Hogar de Anses hace una cobertura para acceder, pero no llega a cubrir", enfatizó y agregó "es muy difícil sostener estos precios, los vecinos dicen que viene más licuado y en algunos casos dura mucho menos. Pedimos que el programa Hogar equipare lo que está saliendo la garrafa. Estamos hablando de 30 mil pesos por mes aproximadamente”.

Y aseguró: “Hay barrios como Madres a la Lucha que todavía no tiene gas, como San Benito, o barrios nuevos, pasa que no han tenido recursos para colocar el gas en su casa”.

“Es insostenible una tarifa como esta, estar gastando 26 mil pesos por mes. También muchos vecinos usan caloventores, hay vecinos que todavía viven en una informalidad y están colgados de los servicios, también suceden incendios por los caloventores”, puntualizó.

Por último, se refirió a las próximas elecciones y sus aspiraciones políticas: “Estoy evaluando algunas decisiones en lo personal, seguramente me va a encontrar trabajando. Todavía no he tomado una decisión por si voy a disputar algún lugar”.

“Hay muchos candidatos y cada uno de ellos ya lo han planteado para ser gobernadores, intendente. Con un sistema electoral que no sabemos dónde estamos parados, no es lo mismo si hay Ley de Lemas o no. Creo que en base a este sistema se trabaja mucho en los armados, y es uno de los trabajos en los que yo crecí, Hasta que no esté el sistema electoral definido no hay nada determinado”, finalizó.