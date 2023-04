Algunos de los que han investigado sobre el tema, ha llegado a la determinación que estas alucinaciones puede ser producto de la creencia en las brujas o incluso algunos también llegaron a la conclusión que puede ser relacionado a extraterrestres.

Baland Jalal es un investigador del sueño de la Universidad de Harvard quien en el 2020 terminó su primer ensayo clínico sobre las formar para tratar esto dijo: "Ha sido un fenómeno ignorado... pero en los últimos 10 años ha habido un creciente interés".

¿Cómo se explica la parálisis de sueño?

Existen muchas historias sobre esta particular parálisis, llamando mucho la atención la de una joven de 24 años que contó cómo fue vivir esta experiencia: "Me desperté y no podía moverme", manifestó y agregó: "Vi esta figura con aspecto de gremlin escondida detrás de mí cortina. Saltó sobre mi pecho. Pensé que había entrado en otra dimensión. Y lo más aterrador fue que no podía gritar. Fue tan vívido, tan real".

Esto tipo de experiencias son las más comunes, por lo que muchos especialistas buscan si esto puede afectar de manera continua a las personas, tal y como lo determinó el psicólogo clínico Brian Sharpless, quien examinó datos de 35 estudios durante 5 décadas, incluyendo en total a más de 36.000 personas.

Después de tofo eso logró descubrir que casi el 8% de los adultos han afirmado haberla vivido en algún instante. Esa cifra se incrementa en los estudiantes universitarios con un 28% y los pacientes psiquiátricos (32%). es por ello que Sharpless destacó: "Realmente no es tan poco común".

La razón científica por la esto sucede se debe a que durante la noche el cuerpo pasa por cuatro etapas de sueño, la última de ellas es llamada Sueño de Movimientos Oculares Rápidos. En esa fase el cerebro paraliza los músculos para evitar que actúe físicamente en los sueños y se lastime.





