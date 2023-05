La vicepresidenta no estará de cuerpo presente, pero estará. Será la gran protagonista de un plenario de la militancia kirchnerista que será una demostración de fuerzas con un mensaje claro para la interna del peronismo: la candidata presidencial tiene que ser Cristina Kirchner o, en su defecto, quien ella elija para ocupar ese lugar de suprema responsabilidad electoral. Para el kirchnerismo, no hay otra candidatura posible hasta agotar al máximo los esfuerzos para "romper la proscripción" que el sistema judicial y mediático hace pesar sobre ella.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró hoy que la decisión del ex mandatario Mauricio Macri de no presentarse como precandidato presidencial de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones "no es un gesto de grandeza" sino de "realidad" e ironizó acerca de que "renunció sin que nadie le pida que se quede".