“Moria querida, quise ser correcto hablando en mi anterior posteo diciéndote ‘diva’, pero con el nivel de tu respuesta demostraste a la altura que estás. La vamos a hacer corta: lo que pienses de mí me lo paso bien por las pelotas. Te aclaro que no soy un sometido ni un cholulo camuflado de superado porque hice y deshice en mi vida lo que quise, cagándome en todo y en todos siempre. Te lo puede contar WN que me conoce. Me queda mejor el adjetivo de arrogante, engreído, soberbio, antipático, orgulloso y egocéntrico, sobre todo con la gente que no conozco”, comenzó el futbolista del Galatasaray en el texto.

Y siguió: “También soy amoroso, dedicado, apasionado, atento, comprensible, amable y generoso, por citar algunos, con la gente que amo y me rodean. Te mando un beso ahora que me conocés un poquito más y colorín colorado, este cuento se ha acabado”.

Por último, lanzó un filoso mensaje: “PD: No hablemos de Cannabis, que todos sabemos que sos más de la ‘Blanquita’. Y menos de agujeros, que el único agujero que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron”, expresó en referencia a su detención en Paraguay y tras la declaración de la One, en la que sostuvo que “cualquier agujero es un poncho” para el jugador.

La opinión de Moria Casan sobre la relación de Mauro Icardi y Wanda Nara

La diva había asegurado en LAM que el futbolista es una “bomba” y que “por lo poco que he visto es picante”. Acto seguido, sobre su relación con la conductora de Masterchef expresó que “para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho. Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias”.

“Debe estar muerto de amor por ella, pero me parece, por lo que uno percibe, que es un seductor”, lo elogió. Y concluyó: “A Wanda la propuse para el jurado del Bailando. Es bárbara para todo, lo único es que yo la haría ir al foniatra. Yo con las voces finitas… ¡Foniatra, amores!”.

FUENTE: TELESHOW