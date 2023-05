Desde que a mediados de marzo de este año salió a la luz la denuncia por supuesto abuso sexual que Lucas Benvenuto presentó contra Jey Mammón en diciembre del 2020, todo se derrumbó para el conductor. La causa, en la que el joven aseguraba que el conductor de La Peña de Morfi se había aprovechado de sus situación de vulnerabilidad cuando él tenía apenas 14 años de edad, fue declarada prescripta por la Justicia. Sin embargo, el denunciante decidió darla a conocer en A La Tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América. Y, a partir de ese momento, Telefe tomó la determinación de correr al artista del programa musical creado por Gerardo Rozin, dónde fue reemplazado provisoriamente por Georgina Barbarossa.

Así las cosas, después de varios días de hermetismo, Jey dio algunas entrevistas puntuales para defenderse de la grave acusación que pesaban en su contra y, después, decidió hacer un viaje a España para tomar distancia del escándalo. Pero, a su vuelta, dio a entender que podría iniciar acciones legales contra Benvenuto por lo que considera una “falsa denuncia”. Y, días atrás, su abogado Fernando Burlando aseguró que también accionaría contra el canal que lo tiene contratado y que lo “canceló” sin ninguna condena y contra los medios que lo difamaron, aunque según explicó lo haría con el patrocinio de otro letrado.

En ese contexto, Matías Vázquez fue en busca de la palabra del conductor, a quien encontró cuando se disponía a realizar una caminata por la zona de Palermo. “Hace rato que hago vida normal. No hay un nuevo Jey Mammon, soy el mismo de siempre”, fue lo primero que dijo el músico y humorista al ver al cronista. Y aseguró estar con ganas de volver a la pantalla chica. “Seguramente que vamos a volver. No sé adonde, pero vamos a volver a la tele”, señaló.

¿Si estaba más sólido que en últimas apariciones? “Sigo igual que siempre, sigo pensando lo mismo de siempre. No sé cuál es el cambio que se ve. Primero fue como una patada en la cabeza, te tenés que levantar, eso puede ser lo que se vea. Pero sigo siendo el mismo porque los no hechos siguen siendo los no hechos, así que no cambia nada”, aseguró.

Y luego agregó: “Uno por ahí se siente más sólido porque está de pie, nada más. Pero sigo siendo el mismo y las circunstancias siguen siendo las mismas”. ¿Si sentía que muchas personas del medio lo habían traicionado? “No tengo ganas de hablar prácticamente de nada. No soy muy de anticipar lo que va a pasar tampoco. No me gusta hacer shows, nunca me gustó hacer circo”, dijo.

Específicamente sobre las acciones legales que iniciará, Mammón explicó: “Nunca me gustó hacer circo de nada, entonces de las cosas serias menos. Tampoco me gusta anticipar lo que va a pasar, así que bueno, cuando suceda lo que tenga que suceder me sentaré a hablar de lo que está sucediendo. No me gusta decir: ‘Va a pasar esto’. Cuando pase, se enterarán. Mientras tanto pueden hablar con los abogados y ellos le van a contar lo que sucede”.

No obstante, Jey dejó en claro que va a demandar a Lucas y a algunos periodistas. “Todas las personas que hayan mentido y se hayan subido o se hayan hecho dueñas de una mentira, tienen que responder frente a esta mentira. Esa solidez es porque yo me siento seguro. Pasa que cuando recibís el chutazo o el bombazo es muy difícil, es muy duro. Sobre todo cuando se suben a esa mentira, entonces te sentís avasallado. Hay gente que se dedica a eso, que no soy yo, que están trabajando sobre eso y a ellos tienen que ir a preguntarles”, aseveró.

Y siguió: “Yo me dedico a vivir la vida como siempre, estoy en la vida, salgo a la vida, no estoy ni recluido ni escondido. Ni cuando me fui a España que decían: “Huyó del país, escapó”. Me fui de vacaciones y siempre sostuve lo que hice. Y siempre dije lo mismo. Cada uno que haga la lectura que le parezca de los hechos e, incluso, de los no hechos. Pero después viene la parte judicial. Hay cosas que se dirimen en espacios que están hechos para eso. Esto se dirime en la Justicia”.

Finalmente, Mammón negó que haya un hostigamiento contra su persona por parte de la gente y, muy por el contrario, agradeció los mensajes de apoyo que le llegan a sus redes sociales. Luego concluyó: “Yo me dedico a hacer canciones, humor y a ser un artista. Entonces, en definitiva, todo lo que tenga que ver con lo legal háblenlo con los abogados. Estamos frente a una falsa denuncia. Y quienes hayan mentido o se hayan subido a la mentira y se hayan hecho eco de la mentira y se hayan hecho dueños también de esa mentira, tendrán que responder en el ámbito que corresponde y que no es la televisión, es la Justicia”.

