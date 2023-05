Nahir Castillo: “Queremos representar a los padres desde el alcance que tiene el vocal”

El próximo 10 de junio se efectuará la elección por la vocalía por los Padres. En este contexto, en los estudios, estuvo presente Nahir Castillo, candidata a la vocalía por los Padres por la Lista N°1, quien dialogó con EL MEDIADOR sobre las próximas elecciones que tendrán lugar en nuestra provincia.



Primeramente, sostuvo: “Fui candidata en el 2017, un año muy particular con respecto a la educación, es la primera vez que me tocaba atravesar un año de paros interminables. Decidí salir a la calle, convocar a marchas y ponerme al frente porque veía que todo estaba tranquilo. Ahí empezamos a hacer muchas cosas, el conflicto se termina solucionando casi en agosto, hicimos una movida grande durante esos meses”.

“Ese año dijimos que queríamos ser vocal de los padres porque quien estaba no nos representaba. Esa cercanía que tendría que ver entre los padres y el Consejo Provincial de Educación, no existe. Entonces desde ahora lo volvemos a hacer porque ningún de los vocales nos han representado realmente”, comentó.

A su vez, apuntó: “Si te vas a sentar en el lugar del Vocal de Padres, elegido por los padres quienes te dan el voto, más allá de mi ideología política, voy a ser el vocal de los padres”.

Conflicto docente

En otra línea, se refirió a la situación que atraviesa la educación en la provincia: “Una comunicación formal no hemos tenido, nos encontramos en las marchas. Todos pensamos lo mismo, no se ve una luz en el fondo del camino, evidentemente el gobierno no quiere abrir la paritaria que ya la dio por cerrada. Los docentes no están de acuerdo con esta decisión”.

Y agregó: “Los padres queremos que nuestros hijos estén en las aulas y comprendemos lo que atraviesa el docente. Estamos todos desesperanzados de que haya una pronta solución”.

“Queremos representar a los padres desde el alcance que tiene el Vocal, la herramienta es estar dentro del CPE. Ahora la Vocal que tenemos en representatividad viene a las sesiones y luego se queda en Pico Truncado y no se entera de nada de lo que pasa, el vocal tiene que estar en Río Gallegos cumpliendo sus funciones en el Consejo”, puntualizó Castillo.

"El mensaje es concientizar y difundir que existe una Vocalía de los Padres y que el 10 de junio vayan a votar y elijan a su representante porque sino pasa lo que pasa. Vamosa viajar y estar en la Zona Norte. No pierdan las esperanzas, podemos defender el derecho de nuestros hijos", finalizó.