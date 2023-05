Se realizará el censo de mascotas en los barrios 499, 2 de Abril y Procrear. El mismo es organizado por las juntas vecinales de estos barrios y el Municipio, está planificado para el próximo lunes.

A partir de este lunes 15 de mayo se realizará el censo de mascotas barriales en los barrios 499, 2 de Abril y Procrear. El mismo se hará en conjunto entre las juntas vecinales, Control Animal del Municipio e inspectores.

Más detalles brindó Alejandro Cheuqueman, Responsable área municipal Bienestar Animal, quien explicó “es un censo que lo vamos a arrancar con el personal de Control Animal. Vamos a hacerlo desde el lunes con un trabajo articulado de la Junta Vecinal del Barrio 499 y del Cenin 4. La idea es invitarlos a que puedan tomar el valor de la realidad de castrar, tenencia responsable para que le gente tenga la oportunidad de castrar a sus mascotas”.

“Llegas con todo el programa armado, y te encontras que a la gente le falta el compromiso de castración o no vienen a los turnos confirmados. A veces la gente no aparece, sacan turnos y no vienen”, relató.

Por su parte, destacó: “Estamos dos semanas promedio por barrio, la semana pasado terminamos en el barrio Bicentenario 1, 2 y 3. Uno articula hasta con la Policía, que nos cedan lugar en el puesto policial. A la gente le cuesta venir. Siempre queremos llegar a buenos resultados a estos barrios”.

“Contamos con cuatro profesionales, es un gran equipo, uno quiere llegar con un promedio y es un trabajo muy responsable, de la otra parte no tenes el ida y vuelta. Hoy una castración particular no baja de 10 mil pesos, y te están dando desde la Municipalidad insumos para llegar a los barrios y la gente no lo valora”, dijo.