“Él me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que tuitea y lo poco que he visto, es picante”, sostuvo Moria Casán sobre Mauro Icardi, a quien elogió durante una entrevista en el marco de su regreso a la televisión como primera figura confirmada en el jurado del Bailando 2023.