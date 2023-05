La reacción de Gerard Piqué al ver a sus hijos en el videoclip de Shakira: no lo habría autorizado

Shakira estrenó “Acróstico” su nuevo videoclip que causó emoción entre los fanáticos de la colombiana. En la nueva producción participaron Sasha y Milán, los hijos que la cantante tuvo con Gerard Pique.

Pero el videoclip no solo sorprendió a los seguidores de Shakira sino que al propio Piqué lo tomó por sorpresa. Según informaron medios españoles, el ex futbolista no estaría al tanto de que sus hijos saldrían en el video. “Me he puesto en contacto con el entorno del futbolista. Me aseguran que él no sabía nada, ni de manera oficial por parte de Shakira y su equipo ni lo sabía por parte de sus hijos”, aseguró Lorena Vázquez en el programa Espejo Público de Antena 3.

A su vez, en el programa criticaron la actitud de Shakira con la familia de Gerard Piqué. “Soy muy fan de Shakira, la canción me gusta mucho, pero la instrumentalización de los niños en este caso es máxima”, expresó la periodista Lorena García.

Y añadió: “Parece que los niños están hechos a su imagen y semejanza: tocan el piano, cantan, tienen ese halo creativo que tiene ella. Es verdad que ella es una chica muy virtuosa, inteligente, con mucho talento, pero estamos hablando de dos niños que tienen un padre y una madre y ella no puede educarlos de parte de la madre”.

Por otra parte, Pilar Mañé, la abogada de la cantante habló sobre el vínculo entre Shakira y el ex futbolista para aclarar esta situación. “Yo creo que lo que hace Shakira siempre lo hace bien hecho, y los niños están preservados en todo momento”, aclaró a Europa Press. “La situación ahora está estupenda. No tengo noticias de que vaya nada mal”, aseguró.

Además de confirmar que la relación de padres entre la colombiana y el ex jugador del Barcelona mejoró, explicó que las visitas a Miami están organizadas. “Todo está arreglado, todo está bien. Él va a visitar a los niños. Todo funciona. Ya pueden descansar ahora”, finalizó.

FUENTE: CIUDAD MAGAZINE