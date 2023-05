El actor argentino Guillermo Francella, reconocido hincha de Racing y popular por haber protagonizado varias series y películas, entre ellas Casados con hijos, aseguró que no donaría dinero a la colecta que lleva a cabo el influencer Santiago Maratea para Independiente ya que los hinchas del Rojo los "verduguearon toda la vida".

En declaraciones a TNT Sports, Francella se refirió a la situación que atraviesa el conjunto de Avellaneda (debe 22 millones de dólares y el influencer, reconocido por llevar a cabo movidas solidarias, inició en abril pasado una colecta para ayudar a saldar la deuda): "A mí no me gusta este presente de Independiente, que estén padeciendo así por las malas conducciones que tuvo. Lo sufrí mucho con Racing que llegó a esa situación también por muy malas gestiones (en 2001 fue gerenciado). La verdad que me da mucha pena ver así a Independiente".

Sin embargo, manifestó que no aportaría dinero: "No le donaría a Independiente. Nosotros vivimos lo que vivimos en su momento y ellos nos lastimaron mucho, muchas cargadas”. A su vez, agregó:

"Jamás tuvimos peso en la AFA y eso lo saben todos. Fuimos objeto de burla de ellos y no me va esa de hacernos los buenitos ahora con ellos".

Francella bancó la continuidad de Fernando Gago en Racing

Por otra parte, el actor apoyó la continuidad de Pintita en el equipo luego de los rumores de su posible salida ya que el equipo sacó solo un punto de los últimos 21 que disputó en la Liga Profesional: "Es insostenible y no comulgo en lo más mínimo con los que piden que se vaya. Ganó dos títulos, me gusta mucho su perfil y lo banco".

Finalmente, remarcó: "El exitismo de algunos hinchas no lo comparto en lo más mínimo. Lo recontra banco a Fernando Gago. No lo conozco, pero me gusta mucho lo que hizo en Racing".

