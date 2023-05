Días atrás, el Papa Francisco designó al obispo de Río Gallegos Jorge García Cuerva como nuevo arzobispo de Buenos Aires, en reemplazo del cardenal primado Mario Poli, quien renunció a ese cargo por haber llegado a la edad jubilatoria de 75 años.

El Obispo de Santa Cruz, Jorge García Cuerva, contó sus sensaciones tras la elección del Papa Francisco para ocupar un lugar tan importante en el país: “Es una experiencia de cierto vértigo, por un lado, el amor de la gente que a uno lo sostiene, gente que fui a misionar, anécdotas y ese amor me ha sostenido mucho en estos días. El acompañamiento de la gente de Río Gallegos, puro amor. No dudo que es un enorme desafío hacia el futuro, empezando a tomar conciencia de lo que significa ser arzobispo de Buenos Aires”.

“He sido siempre claro, los medios de comunicación son fundamentales para transmitir, los medios han sido misioneros conmigo porque a través de ellos pude llegar a mucha gente”, comentó el actual Obispo de Río Gallegos.

Respecto a su charla con Francisco: “El Papa me ha dicho dos cosas, hablé ayer con él, me dijo no pierdas la paz y Dios es más grande. Es tener la seguridad de que esto es voluntad de Dios, uno sabe quién es”.

Y continuó: “También me decía que vaya despacio. Tengo que viajar a Roma una vez más, conversar con él. Tenía que hacerme un estudio médico, así que fui a Capital Federal, allí me enteré que me asignaron arzobispo de Buenos Aires, me emocioné y dije que sí. Siempre las propuestas que me hicieron dije que sí, volvemos a apostar”.

“Tengo que ir a Puerto San Julián, quiero organizarme para ir a Río Grande, Tierra del Fuego. Y también ir a Zona Norte de Santa Cruz, tengo dos meses todavía para hacer la transición”, remarcó el Obispo.

"La vida acá no es fácil, el clima, las distancias, el estar lejos de tu lugar de origen, no es fácil y la gente la sigue remanda. Que el clima no les apague el corazón", cerró García Cuerva como mensaje para la comunidad santacruceña.

