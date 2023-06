Mirtha Legrand celebró los 55 años de sus almuerzos y la homenajearon con una estatua

El sábado pasado, Mirtha Legrand cumplió 55 años de sus tradicionales almuerzos por televisión y celebró este acontecimiento con sus amigos más cercanos. En diálogo con Socios del espectáculo (El Trece), la diva destacó la felicidad que siente de poder festejar tantos años de permanencia en la televisión argentina.

“Lo estoy viviendo con mucha felicidad, con mucha emoción. También con alegría, recordando cada momento desde que salí de mi casa aquel 3 de junio, reviviendo cómo ocurrieron los hechos, cómo estuvo el almuerzo, yo decía ‘qué raro estar comiendo en televisión’. No estuve nerviosa esa primera vez, estuve rara, además pensaba que era el primero y el último programa”, expresó conmovida.

Con respecto a su regreso a la televisión, la diva contó que está “esperando a Nacho Viale, que está de viaje”. Luego, destacó que el productor del ciclo seguirá siendo su nieto, y que Carlos Rottemberg, su amigo y antiguo productor de muchos años de los almuerzos, no será parte. “No, Carlitos no”, aseguró. También descartó cualquier tipo de molestia con Nacho en cuanto a su función como productor ejecutivo.

Más adelante, cuando el cronista Santiago Riva Roy le consultó sobre la vuelta de Marcelo Tinelli con Bailando 2023, la diva aseguró que le parecía muy bien, pero no dio detalles acerca de si el actual gerente de programación de América se habría contactado con ella para que realice sus clásicos almuerzos por esa pantalla.

En cuanto a la próxima entrega de los premios Martin Fierro, la Chiqui no sabe aun si va a asistir a esa noche de gala. “No sé todavía si voy a ir”. Tampoco se quiso meter en la polémica en la que a Jorge Rial querrían hacerle un homenaje en la entrega de premios. “No sé, no hablo de esas cosas”, aseguró tajante y luego aclaró que aunque Marcela Tinayre haya opinado, ella no lo iba a hacer. “Bueno pero Marcela es mi hija y yo no hablo de los demás”, indicó.

Más tarde, Mirtha destacó el trabajo de Tinayre como conductora de Polémica en el bar, siendo la primera mujer en ocupar ese rol. “Está muy bien”, dijo. Cuando le consultaron sobre las críticas de Marina Calabró al respecto, contestó con una pregunta. “¿Así que dijo eso? No sabía. A ella no la veo, no le hablo, no sé nada de su vida”.

Por otra parte, con motivo de su extensa trayectoria, a la diva la homenajearon en su ciudad natal, Villa Cañás, con una escultura en su honor. La obra fue presentada durante los festejos por los 121 años de la localidad santafesina y fue hecha en una estructura de metal por el artista Daniel Melero, quien es oriundo de la ciudad cordobesa, Laboulaye.

La escultura fue ubicada en uno de los predios principales del pueblo, que lleva el nombre de la diva de los almuerzos. Mirtha Legrand nació hace 96 años en Villa Cañás, y en 2018 había regresado junto a sus hermanos, José y Goldy, y los tres fueron declarados ciudadanos ilustres. Por eso, a raíz de este homenaje que le realizaron en su nombre, la Chiqui destacó “Me mandaron fotos cañaseños. Está José mi hermano también que era adorado en Villa Cañás. Es muy emocionante y estoy sumamente agradecida por este homenaje”.

Luego, Mirtha destacó: “Una pena que no pusieron a Goldy, ella estaba en contacto siempre con muchos miembros de Villa Cañás. La verdad que los tres hermanos éramos muy cañaseños, pero el más ligado fue nuestro amado José. Muy emotivo”, cerró la diva.

Como ocurrió con la escultura a Marcelo Gallardo, presentada el sábado pasado en el Club River Plate, la estatua de Mirtha generó polémica en las redes sociales. Tras una publicación del periodista Ángel De Brito, quien realizó un posteo en su cuenta de Twitter con la foto de la escultura acompañada de un emoji de ojitos asombrados, los usuarios comenzaron a dejar sus opiniones. “Se parece más a Mónica Gonzaga que a Mirtha Legrand”, “Los dientes”, “Está pidiendo auxilio”, fueron algunas de las publicaciones que despertaron las diversas críticas.

FUENTE: TELESHOW