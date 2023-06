El ex presidente Mauricio Macri visitó la provincia de Córdoba en medio de la tensión por la incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio y se mostró junto al candidato a gobernador Luis Juez.

Durante su estadía en la provincia mediterránea, Macri dio algunas entrevistas y en una de ellas respondió con ironía una crítica en su contra que había lanzado la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien sostuvo que el ex mandatario "está haciendo daño" porque "su lado oscuro está jugando para que pierda" JxC en las próximas elecciones nacionales.

"Voy a tener que hacer una confesión... Qué mejor que acá, con los cordobeses. Tengo un lado oscuro: yo soy Batman. A la noche salgo a combatir el crimen", sostuvo y lanzó una carcajada.

Al participar de la disertación en la Bolsa de Comercio, advirtió que "el desastre que se va a heredar" a partir de diciembre de este año "va a ser una bomba más grande que la del 2015", e instó a los precandidatos de Juntos por el Cambio a "ser audaces" para realizar las transformaciones que necesita el país en la próxima etapa.

"Que los dos candidatos, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, confíen en su capacidad de liderazgo para la transformación rápida y corajuda que necesita la Argentina", sentenció durante una exposición que realizó en la Bolsa de Comercio de Córdoba junto al postulante a gobernador de JxC Luis Juez.

"Hay que dejar el sistema corporativo y mafioso que ha trabado el crecimiento", remarcó al tiempo que advirtió a los dirigentes del espacio: "Para más de lo mismo entonces dejemos a estos vendedores de espejitos de colores".

En tanto, Macri reiteró que existen chances de que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este año sea entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

"Es sano que vayamos al balotaje con los libertarios, con (Javier) Milei, porque estaríamos discutiendo quién tiene más autoridad para hacer ese cambio profundo, y eso me llena de esperanza", remarcó.

Sobre el revuelo por la posible incorporación a JxC del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el ex mandatario fue consultado acerca de las diferencias con la llegada de otro peronista al espacio, Miguel Ángel Pichetto, en 2019.

"Con Miguel hubo una idea, hubo conversaciones que duraron años y que derivaron en esa idea. Tuvo una enorme aceptación y no nos enteramos de su incorporación por los diarios. De los distintos partidos nos dijeron que estaban de acuerdo, Miguel Pichetto es un tipo honesto, comprometido con la República y por eso sucedió, hubo un respeto y un diálogo interno", comparó.

Sobre lo de Schiaretti, insistió en que se trata de "una cosa improvisada, que no se sabe para qué, es una especulación política", mientras que recordó que "acompañó la mayoría de las leyes destructivas que el kirchnerismo votó, aumentando el gasto público y la inflación".

Por su parte, Luis Juez destacó la presencia de Macri acompañándolo en el encuentro en la Bolsa de Comercio y de cara a los comicios en los que buscará gobernar Córdoba. "Muchas veces le soltamos la mano a los gobiernos que no son peronistas y les damos un cheque en blanco a un montón de bandidos que después nos vuelven a traicionar y le hacen explotar la bomba a un gobierno no peronista", remarcó recordando la gestión de Macri y la posterior llegada de Alberto Fernández.

"No es una apreciación gorila, siempre los gobiernos peronistas estiran la mecha para que la bomba le explote a otro. Por eso tenemos que asumir el costo de cambiar un país que no quiere cambiar hace 50 años y si no, si vamos a hacer nada, dejemos a los otros que hagan lo que quieran", remarcó.

Sobre el caso Schiaretti, insistió en que "el esfuerzo que hicimos para estar juntos no merece que ahora salgamos a explicar alianzas que no podamos sostener en el tiempo". También Juez dijo que el intendente de Córdoba y candidato a gobernador del peronismo local, Martín Llaryora, "es la puerta de entrada del kirchnerismo a Córdoba y nosotros no lo vamos a permitir".

