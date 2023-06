Piden portar cadenas para circular en las rutas de Santa Cruz

En el marco de las políticas públicas en seguridad vial, y con el objeto de garantizar la seguridad en las rutas, la Agencia Provincial informó que es necesario portar cadenas al circular, debido a la eventual presencia de escarcha y nieve sobre las mismas.

Asimismo, cabe resaltar que personal de la agencia se encuentra controlando diariamente la circulación en los más de 7.200 km de rutas y caminos en Santa Cruz, y se está trabajando conjuntamente con Vialidad Provincial y Nacional, ya que éstos se abocan al monitoreo del estado.

RECOMENDACIONES

• Para aquellos vehículos de menos de 3,5 toneladas, se recomienda la utilización de cubiertas con clavos y/o de invierno homologadas que permitan circular sin dañar la calzada cuando el estado del camino o las autoridades competentes lo exijan.

• Para los vehículos de gran porte y sus remolques, tener a disposición eslinga o barra fija de remolque, pernos, conos y caja de herramientas.

• Respetar las indicaciones sobre la accesibilidad de las rutas.

• No frenar ni acelerar súbitamente, utilizar la caja de cambios.

• Utilizar anticongelantes en el radiador y en el limpiaparabrisas.

• No detener el vehículo en pendientes, puentes, curvas o lugares con visibilidad insuficiente.

• Aumentar la distancia entre vehículos.

• No hacer maniobras bruscas ni frenar repentinamente.

• Encender las luces bajas, incluso de día. Si está nevando, encender los faros antiniebla.

• Mantener las escobillas del limpiavidrios en buen estado.

• En el caso de grandes nevadas, seguir la huella dejada por otros vehículos.