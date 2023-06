El dólar paralelo operó en $485 para la venta, mínimos de casi un mes, por lo que cerró la semana con una merma de $7. El jueves el Ministerio de Economía cerró el que sería el último canje de deuda en pesos que llevará a cabo la actual administración. El Palacio de Hacienda confirmó que se lograron reducir vencimientos en unos $7,4 billones. Ante esto, ¿seguirá la calma cambiaria o el dólar blue se prepara para batir nuevos récords?



Natalia Motyl, economista y CEO de NM consultora, en diálogo con Ámbito, opinó que "va a haber presiones por lo que podría rozar los $500 en los próximos días". Entre las causas dijo que se debe al nerviosismo que generan las internas y la falta de definiciones con el FMI. "Van a ser dos factores claves. Hoy, lo político se antepone a lo económico y los mercados reaccionan", dijo y esgrimió los factores que podrían afectar la cotización del dólar blue en el corto plazo.

Entre los que podrían traer algo de calma, describió Motyl, están los dólares que ingresaron por la liquidación del agro en mayo que fue superior al del mes de abril; los desembolsos que deberían entrar en junio en caso de que se renegocie con el FMI; ampliación de Swap de China; buen canje de deuda para un mes complicado; mayor cintura para intervenir mercado cambiario.

Por su parte, entre los factores que podrían influenciar el alza del blue, la economista consideró que están: "La falta de definiciones políticas tanto en el oficialismo como en la oposición (unas PASO turbulentas pueden generar nerviosismo); estabilización de precios de commodities; política monetaria expansiva para financiar al fisco en los meses de mayo y junio; suba de tasas de interés de la FED; menor entrada de dólares del frente externo".

Cabe resaltar que el jueves el Ministerio de Economía cerró el que sería el último canje de deuda en pesos de la gestión Alberto Fernández. En el comunicado oficial, el Palacio de Hacienda calificó al canje de “exitoso” y destacó que se lograron reducir vencimientos en unos $7,4 billones. Sin embargo, el economista Federico Glustein consideró que "la intervención estatal no es apoyada por los privados (ya que solo adhirió el 26%).

En cuánto al desempeño del dólar blue dijo que cree que está en modo pasividad. "El contexto local de empobrecimiento de la sociedad de a pie con un fuerte nivel de endeudamiento que no cede y una falta de corrección de ingresos inactiva parte de la demanda en el mercado blue", expresó Glustein.

Luego, opinó que una parte muy importante del blue "se liga a los financieros a través del MEP y CCL, que el gobierno los mantiene intervenidos y al no haber fuertes ventas y relativa tranquilidad en esos segmentos, no hay influencia en el blue". El escenario político que no se ha resuelto y el arreglo con el FMI si es que continúa Sergio Massa o no al frente de Economía, también influyen en la cotización del dólar blue, según su visión.

"Dicho esto, puede cambiar la tendencia en cualquier momento, sobre todo teniendo en cuenta los cierres de alianzas y candidaturas. Hay expectativas puestas en la gestión del gobierno pero también en el proceso electoral", amplió. "Se podría generar en un período no muy largo una activación de las cotizaciones paralelas y mayor poder de fuego para intervenir que hoy es nulo. En el corto plazo no hay posibilidad de mantenerse estable y por ende, veo que se va a activar nuevamente el blue y los bursátiles", cerró.

Por su parte, tras dispararse y superar un récord nominal, el dólar "Contado con Liquidación" (CCL) se da vuelta este viernes y cae, aunque el MEP mantiene racha alcista. El CCL cotiza en los $475,85 tras tocar su récord nominal histórico minutos antes en $502,50 mientras que el dólar Bolsa sube hasta los $475,85.

Joel Lupieri de Elypsis dijo sobre los tipos de cambios paralelos: "El dólar blue se mantiene bajo en la medida que los dólares bursátiles (hoy intervenidos) parecen ser una alternativa más económica para canalizar la dolarización de los pequeños y medianos inversores. No se están viendo mayores presiones sobre el dólar informal precisamente porque muchos ahorristas prefieren la comodidad de operar de manera transparente".

Además, Lupieri opinó que el blue había tenido su rally alcista hace unas semanas, y ahora es de esperar que se estabilice en un cierto nivel. "Más allá de eso, es inevitable que tome una senda nuevamente al alza para los próximos meses, siempre que la inflación y la economía no den mejores previsiones. No creo que el canje haya influido, dado el bajo porcentaje de privados que entraron y que son quienes tentativamente podrían volcar parte de sus pesos al dólar paralelo", cerró.

En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $139. En abril, subió $74 (+18,73%) y durante mayo trepó $21 (+4,5%).

FUENTE: ÁMBITO