La vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció ayer en Santa Cruz desde donde reiteró sus críticas al presidente Alberto Fernández y dejó halagos para una funcionaria de su gobierno y un ministro de la actual gestión. Lo hizo tras el cierre de alianzas que despertó tensión en el hoy rebautizado Frente de Todos bajo el nombre Unión por la Patria.

En un nuevo cuestionamiento, la vice rechazó el reclamo de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y, en sintonía con lo expuesto por el Partido Justicialista (PJ) bonaerense, remarcó que hoy la principal responsabilidad del mandatario "es gobernar y que haya la menor conflictividad” posible.

“Cuando fui presidenta jamás se me hubiese ocurrido ir a una provincia o llamar a una senadora para que sea candidata, por eso creo necesario recuperar el concepto de representación política”, retrucó quien fue dos veces Presidenta de la Nación.

En el marco de la inauguración de la ampliación del Hospital Regional Río Gallegos, Cristina Kirchner aprovechó además para destacar la labor de la actual gobernador de Santa Cruz, Alicia Kirchner, a la que calificó como "la mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo el país".

"Esta señora recibió en junio de 2003, al mes de Néstor asumir, 2 millones 100 mil planes de trabajo, los famosos jefes y jefas de hogar, cuando terminó como ministra, en diciembre de 2015 eran 240 mil que además estaban organizados en cooperativas", remarcó ante la mismísima mandataria provincial, presente en el acto.

Asimismo, señaló: "También es cierto que eso no se soluciona en el ministerio de Desarrollo Social sino en el de Economía con un proyecto de país que industrialice y genere fuentes de trabajo y que pueda administrar racional y científicamente la acción social que el Estado requiere para los sectores más vulnerables a los que les cuesta salir".

En otro pasaje de su discurso, se dedicó a recomendar un libro y una serie ante el auditorio que escuchaba atento y aplaudía sus palabras. La obra no es nuevo, se trata de Diario de una temporada en el quinto piso, escrito por Juan Carlos Torre, obsequiado al jefe de Estado en otra oportunidad.

"Recuerdo cuando el 10 de diciembre de 2021, Lula [da Silva] vino a visitarnos, todavía no se había lanzado como presidente y en la plaza les dije ´guarda, ojo, miren lo que pasó en el 89´, lo refleja el libro que tantas veces he recomendado, se lo mandé al presidente de regalo, espero que lo haya leído , aunque no sé, me parece que no", desarrolló generando risas, y reveló: "Narra lo que pasó en el '89, es lo que pasa 12 años después en el 2001 y es lo que está pasando ahora, 20 años después, por el brutal endeudamiento privado primero y lo que sobrevino la llegada del fondo".

La titular del Senado también recomendó la serie Diciembre 2001, dirigida por Benjamín Ávila, que cuenta "la caída de la convertibilidad, cuando un peso equivalía a un dólar y la caída del gobierno de la Alianza que había llegado diciendo que se iba a mantener a como diera lugar esa convertibilidad y se veía a todo un gobierno pendiente de si el FMI giraba o no los fondos".

"Es algo que podría traspolarse exactamente a lo que pasa ahora, creí que eso se había terminado porque cuando Néstor paga al FMI en 2005 no fue un acto ideológico fue absolutamente pragmático. El acto más pragmático que un presidente ha tomado en la vida", enfatizó.

Asimismo, planteó: "Porque si vos querés ser Presidente y te postulás es porque querés gobernar el país, porque querés decidir qué se va a hacer en la economía, en la obra pública y en la educación”.

"Cuando Néstor toma junto con Lula la decisión de pagarle al fondo hace el acto más pragmático porque recupera para la Argentina el timón de su economía", concluyó la exmandataria.

¿Guiño a Kicillof?

Otro de los que cosechó palabras de aliento fue el actual ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en un principio, cercano al Presidente, pero que, además, participó de todas las actividades convocadas por los sectores que respaldan a la Vice. Estuvo presente junto a la exposición de la Vice que lo considera como "uno de los funcionarios que sí funcionan".

"Cuando formamos Unidad Ciudadana vos estabas en otro lado, Kato, pero debo decir que lo quiero mucho y además este hombre es uno de los funcionarios que sí funcionan, debo decirlo", dijo Cristina en referencia a la adhesión del ministro de Obras Públicas a la candidatura de Florencia Randazzo, quien llevaba a Alberto Fernández como armador electoral.

A su parte, en una alusiva crítica a Martín Guzmán y Matías Kulfas postuló: "Sería injusto igualar, hay muchos funcionarios que funcionan, el problema es que no tuvimos en los que funcionan a los que estaban manejando la economía y la tarasca, ese es el problema que tuvimos, porque Kato puede ser bueno en obras públicas, Luana en el PAMI, pero acá el problema es la falta de dólares".

Sin mencionar ninguno de los nombres que suenan para competir por la presidencia y casi al final de su discurso, Cristina Kirchner envió un guiño al gobernador de la provincia de Buenos Aires: "Cuando se discutía en la Cámara de Diputados el pago a los fondos buitre, fue Axel Kicillof el que advirtió que si se hacía eso íbamos a terminar de nuevo en el Fondo".

Su nombre resuena cada vez más y Kicillof no se cansa de repetir que está "a disposición".

