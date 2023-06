Así esta Camila Bordonaba, famosa por su destacada actuación en "Rebelde Way"

Una de las actrices que causó un gran impacto en su actuación en "Chiquiticas" y "Rebelde Way" fue Camila Bordonaba quien hace diez año decidió alejarse del mundo de la actuación, motivo por el que en muchas ocasiones sus fanáticos se preguntaron que estaba haciendo en el presente.

Ahora muchos de ellos enloquecieron cuando apareció una foto de ella en las redes desde la cuenta @mamanitasacampecultural para promocionar un en vivo que se realizó este viernes 16 de junio, lo que produjo que muchos respondieran a la invitación.

“¡Sí, vamos a ver a Camila! Más no solo la veremos, escucharemos de primera mano lo que tiene para contarnos sobre el espacio Cultural Mamanitas y todo lo que se está gestando en ese Bosque Mágico”, escribieron sobre lo que será el tema.

Camila ya cuenta con 38 años y está feliz con su vida en el sur argentino, lugar que eligió como nuevo hogar luego de su retiro de los escenarios. Allí mantiene constante comunicación su mejor amigo Felipe Colombo, quien la nombro madrina de su hija. Aurora.

¿Por qué Camila Bordonaba se alejó de la actuación?

Para muchos el retiro de las pantallas de Camila fue inesperado, sobre todo por el gran éxito que tuvo, sin embargo solo decidió alejarse debido a que sintió la necesidad de separarse un poco de la gran fama que obtuvo, por lo que a través de una carta que le envió a Felipe contó los motivos.

“Hola, aquí Camila. No quería dejar de estar presente en este momento donde como su nombre lo indica ‘Vuelvo’. Vuelve un trabajo que hicimos hace varios largos años. Me hace pensar qué perfecto es todo, me sorprende ver que toda esa etapa donde hubo tanta entrega física, mental y espiritual aún hoy sigue acompañando a les niñes del mundo”, inicio en referencia al disco que grabó con la banda Erreway.

“Más allá de hoy ver las cosas con otros ojos, la confianza en el camino al corazón de los sueños siempre está presente en mí, porque sé que lo que se hace de corazón deja huellas. Elijo alejarme de la exposición que generan porque muchas veces se llena de datos falsos y de inventos, por lo que no siento ahí un corazón. Hoy sigo dejando hermosas huellas en el mundo y el deseo de que cada uno y cada una pueda encontrar su propio camino, siguiendo sus sueños y cumpliendo sus propósitos”, sentenció la actriz.

