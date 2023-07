La polémica frase de amor de Benjamín Vicuña, ¿dedicada a Pampita?

Benjamín Vicuña se consagró como Mejor Actor Protagonista de Ficción por su trabajo en El Primero de Nosotros, por Telefe, y al subir al escenario dejó una frase que hizo revolucionar las redes sociales.

Comenzó su discurso con mucha cordialidad: "Bueno, muchas gracias por ese abrazo hermoso. Muchas gracias APTRA. Muchas gracias a los que votaron, a los que no votaron, a los que están en sus casas. Gracias al público, que son principalmente las personas con la que nosotros trabajamos".

Y continuó agradeciendo a la Argentina que le abrió las puertas desde el primer día que dejó Chile: "Muchas gracias a este país hermoso, a propósito de esta fecha tan importante (por el 9 de julio), que me recibió, me dio un lugar, me dio mis hijos maravillosos, me dio un amor...".

Ahí hizo una pausa y no pudo evitar la risa nerviosa al notar que había dicho “un amor” y que el director estaba enfocando a su ex mujer y madre de cuatro de sus hijos, Pampita, que estaba sentada aplaudiéndolo con una sonrisa.

Quien no estaba tan sonriente era Roberto García Moritán, actual marido de Pampita, que también se habrá quedado pensando en la polémica frase que en redes sociales no dudaron en adjudicarle a Pampita, a pesar de que Vicuña actualmente se encuentra soltero y que también tuvo hijos con otra famosa argentina: Eugenia “La China” Suárez.

Tras el “sincericidio” continuó con su discurso de agradecimiento: "Quiero agradecer, compartir con mis compañeros de terna increíbles que me ayudaron, nos ayudamos, a contar esta historia. Quiero agradecer también a Lili Popovich, mi coach, que trabajamos paso a paso".

"Quiero también compartir este premio con mi familia, con mis padres, con mi familia chilena. Y también compartirlo, o más bien hacer un homenaje a todas las personas que luchan día a día con una enfermedad. Yo sé que no es quizá el lugar correcto porque es una fiesta, pero no hay que evitar estos temas que son parte de la vida. La muerte es parte de la vida, y esta serie tuvo los huevos para contarlo en prime de televisión abierta y estoy muy orgulloso de eso", remarcó.

"Este regalo es para las personas que luchan y también para los que acompañan. Los que muchas veces no sabemos cómo acompañar un tremendo dolor, que miramos el cielo con más preguntas que respuestas, gracias por invitarme a hacer una serie que por momentos da significado, relevancia y sentido a lo que hacemos los actores: contar historias de verdad, que signifiquen también un debate en la casa, una reflexión. Y, bueno, de eso se trata la vida, que tiene un principio y un final. Y por eso es hermosa y maravillosa. Y de eso se trata también la amistad, de acompañarnos y tener un lindo regreso a casa", finalizó Vicuña.

