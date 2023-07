El ex Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, habló sobre su salida repentina del gobierno en 2021 y su reemplazo por el actual canciller Santiago Cafiero, y se mostró distante al evaluar la gestión del presidente Alberto Fernández en la Presidencia. “Prefiero no calificarlo”, expresó.

“Personalmente yo no me llevaba bien con el Presidente”, contó Solá en diálogo con Jorge Rial por Radio 10. “Y después hubo un apurón por colocar al actual canciller en ese lugar porque no tenía lugar, al día siguiente de una carta de Cristina Kirchner donde pedía su salida”, siguió sobre su salida, que se le comunicó de un momento a otro.

“En ese apurón perdí yo, que por cierto no estaba entre los funcionarios que no funcionan”, dijo en referencia a la carta que hizo pública en ese entonces la vicepresidenta. “Para mi es algo totalmente superado”, remarcó el exfuncionario.

Respecto de su vínculo con el presidente Alberto Fernández, sostuvo: “Teníamos opiniones diferentes sobre cuestiones que se planteaban en el día a día de a nivel internacional. Yo me daba cuenta que chocaba. Me puede haber perjudicado que durante mucho tiempo fui amigo de él”, dijo, y admitió que fue un error de él “tratar de discutir ciertas cosas con el Presidente de igual a igual”.

Al mencionar el contexto económico que atravesó Argentina en los últimos años con la pandemia de Covid-19, la crisis por la sequía y la negociación con el FMI, Solá fue consultado si considera que el jefe de Estado “estuvo a la altura de las circunstancias”. “Prefiero no calificarlo”, aseguró el dirigente político.

Solá respaldo a Massa y dijo que con su candidatura “se abrió una puerta de esperanza"

"(Sergio) Massa como ministro de Economía está fortalecido en su posición como futuro posible presidente. Eso nos sitúa en una posición mejor para las difíciles negociaciones con el FMI", dijo el exgobernador bonaerense.

“Con la candidatura de Massa se abrió una puerta de esperanza. Asumió el más grande de los desafíos, me parece que viene luchando de manera increíble”, sumó.

En ese sentido, remarcó que con la candidatura del tigrense el oficialismo se ordenó: “Si miramos bien, desde que se decidió que Massa encabezara la fórmula hay muchísimos menos problemas en Unión por la Patria que en la oposición".

Solá consideró que el país no necesita dirigentes inflexibles, sino “gente que sepa conducir y tenga templanza”, cualidades con las que calificó al precandidato. “Massa es capaz de estar 24 horas con una definición tremenda y estar sonriendo en la mesa”, resumió.

FUENTE: PERFIL