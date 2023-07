Diego Leuco habló de su relación con Sofía Martínez: “Por suerte no soy celoso”

A más de un año y medio de haber blanqueado su noviazgo con Sofía Martínez, Diego Leuco estuvo como invitado en el living de DDM, por América. Y, en diálogo con Mariana Fabbiani, dio detalles de su relación con la periodista deportiva, quien por estos días se encuentra trabajando en Nueva Zelanda pero accedió a grabar un video con un mensaje para su novio y así sorprenderlo en vivo.

“Convivimos en lo que era mi casa, mi departamento de soltero, y ahora estamos viendo de arreglarlo un poco y ponerle un poco de onda. Porque yo soy medio desprolijo y todavía tenía cajas que no había desembalado de otras mudanzas. Así que estamos ahí, como armando todo un poco”, comenzó revelando el conductor de Antes que nadie, por Luzu TV.

Lo cierto es que, después de contar que en este momento la periodista se encontraba viajando, la abogada Elba Marcovecchio, panelista del programa, le preguntó si no le daban celos los deportistas, ya que su novia se dedica a entrevistarlos. Y Leuco respondió: “Yo por suerte no soy celoso. Digo ‘por suerte’, porque Sofi tiene un laburo en el que está todo el tiempo con deportistas. Y con futbolistas, que suelen ser bastante picantes también...Pero a mí me encanta que esté ahí, la veo muy feliz”.

En ese momento, la conductora le anunció que tenía un video de Martínez contando intimidades de la pareja. “Me pidieron que cuente algo sobre Diego. Y bueno, me parece que algo para hablar son sus obsesiones. Puede pasar con algunas profesiones. La carpintería, por ejemplo, a la que se ha dedicado mañana, tarde y noche durante un tiempo. Después se le pasa. Al remo, también, que quedó maravillado pero después también se le pasó un poco. El estoicismo, que nos hemos dormido viendo videos. De filosofía tiene casi un libro escrito, pero después también pasó. Es como que son modas muy fuertes, que duran muy poco pero son muy intensas. El rap también, se ha aprendido canciones enteras que no para de repetir durante toda la mañana. Pregúntenle, porque me parece que por ahí hay algo a tratar”, reveló la periodista.

“¡Cómo traiciona el círculo íntimo!”, bromeó entonces Leuco desde el piso. Y luego explicó: “Me gusta mucho saber cosas. Y las cosas que se pueden aprender haciéndolas, trato de aprenderlas haciéndolas. Ahora estoy a full con la filosofía y el estoicismo, particularmente. Pero son momentos: leo, busco, miro...En un momento, cuando vivía en Tigre tenía casa y ahí hice carpintería, pero cuando no tengo más espacio lo dejo de hacer y cambio a otra cosa. Me gusta aprender”.

Volviendo al tema de los celos, Fabbiani recordó la repercusión que tuvo la nota de Sofía con Lionel Messi y la supuesta molestia de Antonella Roccuzzo. “Es casi ridículo el planteo”, dijo Leuco. Y también negó haberse puesto celoso él del astro futbolístico. “Es difícil salir con alguien que está expuesto en los medios. Pero los dos somos seguros. Y, en un año y medio, nunca pasó que yo le haya dicho a ella algo vinculado a celos ni ella a mí. Cosa que me parece que está bueno, es sano”, dijo. Sin embargo, ante la pregunta directa de Franco Torchia, aseguró que no eran una pareja abierta. De todas formas, dejó en claro que era un hombre deconstruido al asegurar que no le importaría ser “un mantenido” y que le gustaba cocinar para la pareja.

FUENTE: TELESHOW