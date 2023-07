Trump afirmó que mantendrá su candidatura presidencial aunque sea condenado

Los nuevos cargos están relacionados con presuntos intentos de eliminar imágenes de videovigilancia en la residencia del magnate en Florida, donde se encontraron documentos confidenciales del gobierno en el verano de 2022.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que mantendrá su campaña para convertirse en el candidato republicano a la Casa Blanca aún si es condenado, después de que se presentaran nuevas acusaciones en su contra por el manejo de documentos clasificados.

"No hay nada en la Constitución que diga que debería hacerlo", señaló Trump en una entrevista radial, ante la consulta del conductor John Fredericks sobre si una sentencia desfavorable provocaría que se retire de la carrera. "Incluso los locos de la izquierda radical dicen que no, que eso no me detendría, y tampoco me detendría. Esta gente está enferma", manifestó. "Nadie pasó nunca por esto, es una locura", aseguró el exmandatario, que insistió en que no hizo nada malo.

La causa de los documentos

Trump se pronunció un día después de que la fiscalía de Estados Unidos presentara el jueves tres nuevas acusaciones en su contra en la causa que investiga el hallazgo de documentos clasificados en su poder. El equipo que encabeza el fiscal especial Jack Smith acusó al exmandatario por un delito de alteración, destrucción, mutilación u ocultamiento de objetos, y por otro de alteración, destrucción, mutilación u ocultamiento corrupto de documentos, registros u otros objetos. Asimismo, le imputó un cargo de retención intencional de información sobre defensa nacional, según la televisora CBS News.

Los nuevos cargos están relacionados con presuntos intentos de eliminar imágenes de videovigilancia en la residencia del magnate en Florida, donde se encontraron los documentos clasificados en el verano de 2022. Sin embargo, Trump señaló en la entrevista radial que entregó lo que le pidieron: "Tienen mis cintas". El magnate ve aumentar así las acusaciones en su contra mientras sigue su carrera a la Casa Blanca. Ya no son 37, sino 40, los cargos que acumula. El mes pasado se declaró no culpable de todos ellos ante la Justicia federal en Miami. Si fuera condenado podría tener que cumplir entre 5 y 20 años de prisión y una multa máxima de 250.000 dólares por cada uno de los 37 cargos en su contra, una pena que podría aumentar muchas más tras las tres nuevas acusaciones de Smith.

La jueza Aileen Cannon estableció la semana pasada que el juicio inicie el 20 mayo de 2024. De esta forma, la magistrada desestimó el pedido de los fiscales de que fuera en diciembre de este año y el de los abogados defensores de realizarlo tras las elecciones presidenciales llevadas a cabo en noviembre del año próximo. Este proceso no le impedirá a Trump que haga campaña, pero, como acusado penal, deberá estar presente durante el proceso, que se espera que dure semanas, sino meses.

El primer exmandatario imputado

El magnate se convirtió en marzo en el primer expresidente del país en ser imputado, en ese caso por el presunto pago ilegal a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016 a cambio de su silencio. Con los documentos clasificados llegó la segunda imputación y si llega la de su presunta implicación en el Asalto al Capitolio en enero de 2021 será la tercera. Estos no son, en cualquier caso, los únicos procesos en los que el polémico Trump, de 77 años, está envuelto. Tiene varios frentes abiertos por delitos de tipo político, económico y sexual y puede ver sus objetivos políticos seriamente obstaculizados si es condenado o imputado de nuevo.



Mientras siguen llegando las acusaciones, Trump mantiene su relato e insiste en que todo son intentos de impedir su vuelta a la Casa Blanca. Se ve como favorito -no solo entre los republicanos para las primarias del partido, sino también ante Biden-. Por eso con cada acusación, habla de "injerencia electoral al más alto nivel" o de cargos "ridículos". En tanto, sus abogados tratan de demorar los procesamientos y la celebración de juicios para alargar, todo lo que puedan, su campaña.

El rival republicano

El gobernador de Florida y candidato a las primarias republicanas, Ron DeSantis, indicó que, si es elegido presidente de Estados Unidos y la Justicia finalmente condena al expresidente y también candidato republicano, Donald Trump, lo indultaría. "Haré lo correcto para el país. No creo que sea bueno para el país que un expresidente de casi 80 años vaya a prisión. No parece que sea algo bueno", expresó DeSantis durante una entrevista en un podcast y recogida por el portal de noticias The Hill.

El candidato comparó esta hipotética situación con lo ocurrido a finales de la década de los 70, cuando el presidente Gerald Ford indultó a su predecesor en el cargo, Richard Nixon, por el caso 'Watergate', un escándalo político de robo de documentos. De acuerdo con el gobernador de Florida, la decisión de Ford provocó malestar entre la sociedad y la oposición política, sin embargo permitió que el país avanzara. "El país quiere un nuevo comienzo", remarcó DeSantis, el principal rival de Donald Trump para liderar las aspiraciones republicanas hacia la Casa Blanca.

FUENTE: PÁGINA/12