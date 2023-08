Lali tras ser criticada por su tuit sobre Javier Milei: “Son un reflejo de lo que votan”

Javier Milei se consagró el precandidato más votado en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023, con el 30,06% de los votos. En medio de la sorpresa de los famosos ante los resultados de este domingo 13 de agosto, Lali Espósito se pronunció a través de Twitter. Esta mañana, la cantante de “Disciplina” realizó un contundente descargo a raíz de las críticas que recibió por su comentario sobre el líder de La Libertad Avanza: “¡Relajen!”.

“Qué peligroso. Qué triste”, apuntó Lali Espósito a través de su perfil de Twitter, tras el anuncio del triunfo de Javier Milei en las PASO 2023. Un comentario que, según relató la propia artista, generó una oleada de críticas por parte de los simpatizantes por su balance sobre el líder libertario.

Así, la mañana de este lunes, la actriz de Esperanza mía protagonizó un contundente descargo hacia aquellos que pusieron en juicio sus palabras. “No me pone nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho”, sentenció Lali.

Y siguió: “La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente. Nos malacostumbramos a considerar que, si alguien opina de una manera, es porque está del ‘otro bando’. Y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”.

La artista destacó su reflexión sobre la sociedad argentina. “Eso me queda como votante, joven, argentina, responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’, pero no soy así. Así que sí, para mí es realmente triste votar a un anti-derecho”, reiteró.

Y cerró: “Igual, tranquis, que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”.

La reacción de los famosos ante el triunfo de Milei en las PASO 2023

Los famosos expresaron su sorpresa ante el inesperado triunfo de Javier Milei en las PASO 2023 y su reacción no se hizo esperar a través de las redes sociales. Por su parte, la actriz Julieta Zylberberg comentó: “Decadente el resultado de las PASO”. Y agregó: “Me dan miedo, directamente”.

FUENTE: LN.