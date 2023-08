Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, aseguró que los cambios que se aprobaron en Diputados, en lo que se refiere a la Ley de Alquileres, representan un "golpe mortal" para los inquilinos.

"La reforma es una medida inflacionaria que generará aumentos cuatrimestrales, por lo que no habrá índice ni techo", aseguró el referente del espacio. Además, significa "volver al plazo de contrato de dos años, que genera un perjuicio para la economía nuestra porque cada 24 meses tenés que mudarte y pagar todo de nuevo", agregó. Muñoz advirtió que "toda la campaña de la derecha, del mercado inmobiliario y de los medios en contra de la Ley de Alquileres en estos tres años era para esto: para modificar una ley en los puntos donde beneficiaba exclusivamente a los inquilinos".

También manifestó que los departamentos Airbnb representan un problema para el mercado y los inquilinos, debido a la cantidad de oferta, y apuntó contras las autoridades que durante tres años no pudieron regularlo.

"Estamos en un país en donde, sobre 3 millones de contratos se registraron 140 mil, en donde se votó una ley hace tres años y es imposible alquilar bajo esa ley. ¿Ustedes se imaginan que van a regular Aibnb?. Eso es nada más discursivo. Tuvieron cuatro años para hacer algo con eso, y no lo hicieron", sostuvo Gervasio. Asimismo, reparó en la redacción de las modificaciones de la ley, dado que la actualización contempla que se podrá hacer según los índices IPC, el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y no que se tendrá que hacer bajo esos parámetros.

"Por lo tanto, si el mercado, el propietario o la inmobiliaria te dicen: 'acá los aumentos son cada cuatro meses pero con un 50 %', es legal. Con la inflación actual, si esto se aprueba, tendríamos alrededor de un 40 % aumento cada 4 meses", contó. También señaló que al tener 50 % de pobreza y a otro sector al que le sobra viviendas en el país, "plantear que pagar 150 mil pesos por un monoambiente, y decir que otra persona este perdiendo plata, es un nivel enorme de estar fuera de la realidad de la Argentina".