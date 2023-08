Leo Fuhr va por la reelección: “Estamos hablándoles a los vecinos de nuestras propuestas"

El concejal de Río Gallegos, Leo Fuhr, dialogó con EL MEDIADOR y confirmó que va por la reelección como concejal de la ciudad: “Estamos abocados a esta otra campaña, charlando con vecinos, hablándoles de nuestras propuestas, lo que hemos hecho y vamos a hacer”.

“Muy contentos, renovando las esperanzas y buen ánimo, para salir a la calle y hablar con los vecinos, que es la mejor campaña que uno puede hacer”, afirmó.

Asimismo, precisó: “Estoy armando la lista con compañeros profesionales, militantes, como también del sector comercial y empresarial, para que el 2 de septiembre que es el día de la presentación de los candidatos ya tenerla armada y presentarla, de la mano del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso”.

“Colocación de luminaria, bacheo, cloacas, que las calles que no están asfaltadas se pase la máquina. El tema de las cloacas ya avisamos a los vecinos que llegaron los caños, el 100% de Río Gallegos va a tener la red cloacal completa, las luminarias lo trasladamos a Servicios Públicos y lo de las maquinarias al sector municipal”, indicó Fuhr.

Y continuó: “Muchos proyectos fueron sancionados, otros requieren trabajo como el Eco Albergue de perros callejeros, es una de mis propuestas de campaña, ha tenido una larga discusión. Las protectoras querían que no sea para siempre la pertenencia de los animalitos de forma permanente, estarán quince días donde podrán ser curados con un programa de adopción, la idea es que encuentren un hogar y no estén en la calle”.

En el cierre de la entrevista, hizo mención al voto en blanco, y sostuvo: “A nivel nacional 11 millones de personas no fueron a votar, creo que los que no quieren votar no es un voto protesta, porque la política es transversal a todos los humanos. Hay que hablar e ir puerta a puerta en las casas, hay gente que ya está cerrada”.