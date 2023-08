La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel "Kelly" Olmos, advirtió este martes que habrá multas para las empresas que no paguen la suma fija de $60.000 a trabajadores anunciada por el ministro-candidato Sergio Massa.

En diálogo con radio Provincia, la funcionaria Kelly Olmos dijo que habrá penalidades para las compañías que no otorguen el bono. "(Si no pagan) tienen una infracción. Van a tener que pagarlo y, encima, multa", señaló.

Además, Olmos ponderó el rol que tendrán los sindicatos para detectar las faltas de los empleadores. "Debemos tener el acompañamiento de los gremios para identificar a aquellas empresas que no paguen; el trabajador tiene canales anónimos para hacer la denuncia. Ahí actúa la fiscalización", indicó.

Sobre la suma fija anticipada por Massa, de $60.000 en dos cuotas en salarios de hasta $400.000 netos y absorbible por paritarias, Olmos evaluó que "la idea es poder compensar el salto inflacionario por la devaluación no deseada pero impuesta por el FMI".

En ese marco, detalló que "en las microempresas, emprendimientos de hasta 10 trabajadores, el Estado asume el 100% del costo; en aquellas pymes de hasta 110 o 120 trabajadores, el Estado concurre con el 50% del costo; y en las medianas y grandes, deben absorberlo ellas".

Luego, la ministra planteó que si bien el Gobierno nacional no posee "competencia para imponer la decisión en las provincias o municipios", el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, invitó a los gobernadores e intendentes a hacerlo".

No se podrá acceder al dólar ahorro

En otra conversación con Urbana Play, Olmos respondió afirmativamente a la consulta respecto a si los que perciban el bono quedarán impedidos de comprar dólares.

"Eso, fundamentalmente, en los casos de recursos que pone el Estado", aclaró la funcionaria. "Pero efectivamente lo que nosotros queremos es que esto no vaya a la brecha, queremos que vaya a consumo", dijo.

Presidente de la CNV: "No está prevista ninguna restricción para dólar MEP"

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, confirmó tras las declaraciones de la ministra de Trabajo "Kelly" Olmos, mediante un tuit que no habrá restricciones para operar con MEP: "No está prevista ninguna restricción para los trabajadores beneficiados con una suma fija, respecto a la negociación de dólar MEP".

