Retención de tareas en la Caja de Previsión Social: el motivo

Melisa Santana, Delegada de Ate en la Caja de Previsión Social, dialogó con EL MEDIADOR sobre la retención de servicio que realizan delegados de la Caja de Previsión Social por estos momentos: “Nosotros ayer nos encontramos con la noticia de que la presidente de la institución (Silvia Bande) tomo la decisión arbitraria de realizar dos contratos de locación para la institución, justificándose de que era de necesidad de urgencia”.

“Nosotros reclamamos que está mal porque hay una comisión que trabaja con el reglamento para el ingreso del personal, y la necesidad de urgencia ya fue cubierta. El año pasado ingresaron 50 trabajadores transferidos de toda la administración pública. También tenemos trabajadores provisionales que cumplen los requisitos para cumplir esas funciones”, relató.

Prosiguió: “Bande aseguró que necesita un abogado y una persona que se encargue de sistema, nosotros en la Caja de Previsión tenemos licenciados en informática que pueden estar ocupando ese puesto, nunca le consultaron si quieren participar en la asunción. Vemos que no existe la llamada de necesidad de urgencia para hacer estos contratos”.

“Son contratos de locación, nosotros decimos que se juega con la necesidad de la gente. Ahí es donde entramos en conflicto, hoy 8:30 horas tuvimos una reunión con ella, siempre la respuesta fue negativa y autoritaria, hoy llamamos a asamblea y se resolvió mantenernos en asamblea permanente hasta tanto esos contratos de locación queden sin efecto, no vamos contra los compañeros sino contra las formas”, indicó.

“Tenemos entendido que estas personas no se encuentran en funciones, todavía los expedientes no salieron, esto se tiene que dar para atrás porque no está bien hecho”, finalizó.