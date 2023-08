Operaron a Luis Ventura: "No me morí"

Luis Ventura se sometió a una intervención quirúrgica en el Sanatorio de la Trinidad y se ocupó de llevar tranquilidad a sus seguidores mediante las redes sociales. "Listo...a otra cosa. No me morí, no me fui a ningún lado, no volví de ningún lado. El Dr. Cabral me operó, monitoreó el Dr. Beherens en la Trinidad y Miguel y José me arreglaron la tele para ver a Mazzocco".

"Pasó El florista de los Famosos Roberto... me tiró pétalos de rosas y me dejó caramelos que no puedo comer... pero el amor es más fuerte", agregó el periodista, que desde la habitación del senatorio miró el programa A la tarde, en el que trabaja como panelista.

"Gracias a todos e iré respondiendo ante tanto cariño... siempre con mis hijos, mi hermano, mi familia y amigos... Los quiero y voy por más!!", agradeció Ventura.

Antes de entrar al quirófano, el periodista explicó qué era lo que debía hacerse: "Se llama fimosis, eso tengo. Me generaba ardor, estrías sangrantes, era antihigiénico. Es la circuncisión que utilizan los judíos cunado nacen los chicos, para que la gente entienda".

"En La Trinidad a punto del cuchillo... Gracias a todos por tanto cariño", escribió en su cuenta de Instagram , junto a una foto en la que se lo podía ver en bata, listo para someterse a la primera de las dos cirugías que le indicó su médico de cabecera. El año que viene deberá realizarse una cirugía de cadera.

FUENTE: TIEMPO ARGENTINO