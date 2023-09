El dolor del ex de Fátima Florez: "Su carrera me costó cuatro stents y dos bypass"

Norberto Marcos fue pareja de Fátima Florez durante 22 años y pensó que la crisis entre ellos tendría solución. Sin embargo, la humorista ya había dado vuelta la página y, para su sorpresa, blanqueó públicamente su romance con el candidato presidencial Javier Milei.

El productor decidió enviar un mensaje a Socios del Espectáculo para aclarar algunas cuestiones que se habían mencionado en el programa. “Él está triste, hemos contado que está difícil su situación anímica más que nada. Aparentemente todo lo que tenga que ver con los papeles lo estarían ordenando, como contó también un poco Nancy acá. Él ya habló con abogados, llegado el caso, a ver qué va a pasar. Pero bueno, lo que tiene que ver con el derecho de autor, ya lo explicamos, es irrenunciable. No es que Fátima está cediendo algo, sino que es irrenunciable. Si él es el autor del espectáculo, va a poder seguir cobrando lo que tenga que cobrar”, explicó Adrián Pallares.

“Ayer nos pusimos en contacto con él y él quiso aclarar algunas situaciones. Y ahí tenemos la palabra en exclusiva de Norberto”, detallaron en el ciclo, antes de compartir un mensaje de Norberto, que decía lo siguiente: “No fue nada fácil, siempre la cuidé. Y me costó. Me costó cuatro stents y dos bypass. Y si hoy todo resalta en la carrera inmaculada de Fátima... es porque más allá del indiscutible gran talento de ella. Evidentemente, tan mal no se hicieron las cosas”.

Pallares analizó el mensaje y sintió que se estaba tildando a la humorista de "desagradecida": “Él dio parte de su vida o de su salud, por decirlo de alguna manera, en construir la carrera de Fátima Florez. Es una ingrata, una desagradecida, se fue, me dejó. Después el subtexto que uno puede agregarle a eso, hay muchas cosas, porque obviamente él está diciendo, di mi salud por ella y ella... Y así me pagó, y así me pagó”.

Por su parte, la periodista Nancy Duré dijo que “Norberto se quedó sin mujer, sin trabajo y sin bienes. Él puso todos los bienes a su nombre. Legalmente no están casados. Pensó que la relación era para toda la vida. Por las leyes naturales de la vida, que no siempre se cumplen, él decía: ‘yo me voy a ir antes’. Entonces los bienes quedaron a nombre de Fátima. Él siente que fue ingenuo, tonto”.

“Él tiene en Argentores registrado todos los personajes de Fátima. Si quiere, ella no se sube más a un escenario. Si quiere tomar algún tipo de represalia podría hacerlo, aunque no creo”, detalló la periodista.

FUENTE: CIUDAD MAGAZINE