Habló la abogada de Aníbal Lotocki: “¿Por qué él se tendría que arrepentir?”

Este jueves, Silvina Luna murió a los 43 años en el Hospital Italiano, donde se encontraba internada desde el 13 de junio. La salud de la modelo empezó a quebrarse en 2011, cuando se sometió a una intervención estética realizada por el doctor Aníbal Lotocki. El médico le habría inyectado polimetilmetacrilato en los glúteos, lo que desencadenó una serie de complicaciones médicas.

Su fallecimiento generó conmoción en el ambiente artístico. Muchos famosos pidieron Justicia por Silvina y apuntaron contra Lotocki. Este viernes, el médico se comunicó con el equipo de Bien de mañana, el programa conducido por Fabián Doman (El Trece).

“Yo ya dije todo lo que tenía que decir, de todas maneras posibles, nadie quiere escuchar, así que no hablaré por ahora”, expresó Lotocki en un mensaje enviado a la producción del ciclo. Luego, se refirió a su representante legal: “La doctora Lombardo dice que va a hablar, pero no sé a qué hora”.

En el ciclo DDM (América), Mariana Fabbiani entrevistó por teléfono a Ileana Lombardo, la mencionada abogada que aseguró: “Yo estoy convencida de su inocencia, si no no lo defendería porque vi todas las pruebas que se produjeron en la causa, escuché médicos hablar del tema, hay pericias que hizo el Cuerpo Médico Forense. Lo cierto es que Lotocki fue condenado en esta causa. Por eso recurrimos la sentencia a Casación. La sentencia estableció que no había punto causal entre la cirugía o el implante del producto médico que está en discusión con las enfermedades que invocan las pacientes”.

“¿Pero es casualidad que todas las personas que se aplicaron ese producto tienen consecuencias similares, eso es casualidad?”, le consultó la presentadora. “No son similares, (Pamela) Sosa invocaba diabetes, (Gabriela) Trenchi tuvo un Guillain-Barré y estuvo mal. (Silvina) Luna tuvo hipercalcemia e insuficiencia renal. (Stefy) Xipolitakis no invocó ninguna enfermedad”, le contestó la abogada.

Cabe recordar que en febrero del año pasado Aníbal Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves, y a cinco de inhabilitación para ejercer su profesión, según un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N° 28, luego de las denuncias efectuadas por Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefy Xipolitakis y Pamela Sosa, todas pacientes damnificadas por mala praxis. Como la sentencia no está firme y la defensa apeló, la causa sigue en Cámara de Casación.

Además, la conductora le consultó por qué su cliente no salía a hablar en los medios y se mostraba arrepentido de haberles colocado a sus pacientes un producto que tuvo graves consecuencias en su salud. “¿Cómo va a salir a hablar si cada vez que sale le dicen que es un psicópata y un asesino?”, le respondió la letrada.

“¿Entonces, nunca hubo un arrepentimiento, una crítica?”, le repreguntó Mariana. “¿Dé qué se tendría que arrepentir, Mariana?, ¿por qué se tendría que arrepentir?”, le contestó Lombardo. “No sé, de todo, de haberle puesto todo esto a esta gente, de la poca empatía...”, disparó la conductora.

Además, el panelista Pepe Ochoa aseguró: “Me parece que a veces Aníbal Lotocki no trató este tema con el debido respeto. Al ser mediático, porque él toma la decisión de venir a los medios, lógicamente va a haber toda la mediatización del tema”. La letrada le respondió: “Pero eso no tiene nada que ver con que se diga la verdad”.

Luego, Fabbiani afirmó: “Sería muy distinto si él dijera: el Anmat decía que (el producto) estaba bien, pero no lo estaba”, y la abogada fue contundente: “Lo dijo en la nota de Nelson Castro, que si el producto contenía estas cosas, cuando yo lo coloqué, esto no se sabía”.

El periodista Mariano Yezze le leyó a la abogada parte del fallo condenatorio a Lotocki: “El fallo dice que se acredita la mala praxis llevada a cabo por Lotocki al hacer todo lo contrario a lo que aconsejaba el fabricante del producto y la experiencia médica”. Finalmente, letrada concluyó: “El prospecto que analiza el juez es el del producto nuevo cuando ya se le habían hecho las modificaciones. Esa es una de las causas por la que estamos yendo a Casación”.

