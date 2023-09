A 34 días de las elecciones, José Chacón, candidato a concejal de Río Gallegos que acompaña la candidatura a intendente de Pablo Grasso.

En diálogo con EL MEDIADOR expresó: "Me voy a someter al voto popular como lo hice en el 2019, fui encuestado, el resultado fue importante sacamos 4500 votos que no es poca cosa, gracias a la rutina que llevo en la calle diariamente, la gente me dice por qué no en el 2023”.

Siguiendo esta línea, explicó: “Nuestra banca va a ser compartida con el vecino, nosotros vamos a ser nexo con los entes gubernamentales y con los funcionarios de la provincia de Santa Cruz. El miércoles vamos a presentar nuestra plataforma de trabajo, vamos a presentar nuestra lista”.

En torno a sus propuestas de cara a las elecciones, detalló: “Vamos a trabajar con la Ley de Discapacidad con personas idóneas, vamos a trabajar con el tema de animales, registro único de chicos sin familia, con un seguimiento permanente de especialistas. Vamos a trabajar con el deporte también”.

“Hay cosas que mejorar en el transporte, nos hace falta una línea más, dentro de tres años vamos a tener cloacas todos, y allá son cuatro Piedra Buena”, sostuvo.