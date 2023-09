Lula da Silva advierte a Zelenski que la guerra en Ucrania no tiene solución militar

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, indicó a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, que la mejor manera de acabar con sus tensiones con Rusia es cesar las hostilidades y hallar la solución mediante un acuerdo pacífico, según informó la cadena de noticias estadounidense CNN, citando a sus fuentes diplomáticas brasileñas.



Durante una reunión a puertas cerradas que mantuvieron los mandatarios en el marco de la 78.º Asamblea General de la ONU, que se lleva a cabo estos días en Nueva York, Lula habría insistido a Zelenski en que, en su opinión, no existe una solución militar para el conflicto.

El mandatario brasileño recordó que su país fue el único miembro de los BRICS que votó en la ONU contra la operación militar rusa en Ucrania, pero a pesar de ello, considera que la mejor manera de detenerla es mediante un diálogo. Lula afirmó que Brasil está dispuesto a colaborar en el proceso de paz, según las fuentes.

En respuesta, Zelenski le habría respondido que no tiene confianza en que los términos de un posible acuerdo con Moscú fueran a cumplirse. Asimismo, señaló que no quería comprometerse con un pacto que no incluyera la recuperación de los territorios que fueron adheridos a Rusia mediante referéndums populares. No obstante, pidió a Lula que Brasil mantuviera sus esfuerzos por la paz en Ucrania.

De acuerdo con el medio, la reunión entre los presidentes fue "cordial" y ambos líderes simplemente reiteraron las posiciones que han estado defendiendo públicamente en los últimos meses.

Rusia dispuesta al diálogo

Este miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, recordó que Moscú no se niega a mantener negociaciones para regular el conflicto.

Debe recordarse, que el presidente ucraniano firmó un decreto que prohíbe dialogar con el Gobierno del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

FUENTE: DIARIO POPULAR