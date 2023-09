Viviana Carabajal: “Hoy 3.149 jubilados no pagan más el aporte solidario, se hizo justicia”

Este jueves en la Cámara de Diputados se realizó una sesión ordinaria presidida por el vicegobernador Eugenio Quiroga, contando con la presencia de los diputados de todos los bloques.

Allí se trató el proyecto 456 de Evaristo Ruiz (UCR) que deroga el conocido “aporte solidario”. El mismo fue aprobado por unanimidad y será girado al Ejecutivo Provincial. El tratamiento se dio sobre tablas y estuvieron allí presentes varios jubilados de Santa Cruz.

En este escenario, Viviana Carabajal, la Vocal por los Pasivos ante la CPS, estuvo en diálogo con EL MEDIADOR y expresó sus sensaciones: “Muchos sentimientos, muchos recuerdos y alegría. Es una lucha, hoy lo vivimos concretado, se hizo justicia, es una lucha que vengo haciendo aun antes de ser Vocal. Hoy lo vemos concretado, se hizo justicia”, puntualizó

Y continuó: “Hoy es el día de festejo de quienes 3149 jubilados lo pagaban, se terminó, se derogó el Art. 52 Inciso C. Dejamos atrás esos tiempos, ahora tenemos fecha de pago y basta de aporte solidario. Estoy muy feliz porque luché por mucho tiempo para lograrlo”.

“Yo nunca dejé de hablar, me llamaron y me dijeron que lo trataban sobre tablas e inmediatamente me vine. Esperamos tanto tiempo, no bajamos nunca los brazos”, finalizó.