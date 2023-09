Lali Espósito contó el episodio con un fan que terminó con orden de restricción

Lali Espósito es famosa desde muy chica. Comenzó a trabajar en televisión cuando integró el elenco infantil de Rincón de Luz, pero fue furor su personaje en Casi Ángeles, la ficción que protagonizó junto a Eugenia La China Suárez, Nicolás Tacho Riera, Gastón Dalmau y Peter Lanzani.

Por ese entonces, la serie era un éxito mundial y la actriz tenía solo 17 años. “La serie despertaba fanatismo en gente muy joven. Entonces, todos los días donde rodábamos la serie, en los estudios había filas de gente cortando las calles. Todos los días, de lunes a viernes que rodábamos, muchísima gente en la puerta nos esperaba para vernos entrar y salir”, recordó Lali.

La cantante se acordó que le advirtieron sobre un fan. “Cuidado que hay un chico que te va a no sé qué...”, le dijeron, pero ella no pensó que podía pasar algo grave: “Yo no medía el factor de peligro, podía ser medio loco, pero siempre había amor, era el fan que te quería abrazar, esto de la seguridad no existía”.

Sin embargo, un día ese joven irrumpió en los estudios de grabación durante la madrugada y arruinó la escenografía al escribir con aerosol: “Lali, sos mía”; “Lali, te amo”.

Lo encontraron escapando por los techos, saltó, se quebró una pierna y pudieron atraparlo. “Salieron todos a ver qué había pasado”, recordó Lali, durante una entrevista en México, donde rememoró este episodio que vivió hace 14 años.

Al ser detenido, descubrieron que tenía un enorme tatuaje en la espalda con la cara de Lali. Ese mismo día, decidieron hacer una denuncia policial y se impuso una orden de restricción para que no pudiera acercarse a la artista.

“Siendo adolescente yo decía ‘¿qué es esto?’. Lo que a mí me pasa es que muchas veces excedía a mi familia porque nadie está preparado para algo así. “Yo creo que a estas alturas ya pasaron muchos años. No sé si sigo tatuada en su espalda, nunca más lo volví a ver”, aseguró.

