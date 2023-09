José Luis Janezak: "Repudiamos que se haga clientelismo político con las tierras fiscales"

Ante los recientes actos de entrega de Tierras Fiscales organizados por el Intendente Pablo Grasso conjuntamente con la Presidenta del I.D.U.V. Lic. María Grasso, el actual Concejal y Diputado Electo Prof. Pedro Muñoz, conjuntamente con José Luis Janezak, candidato a Concejal por la Coalición Cívica ARI, se manifiestan en contra del clientelismo político que se hace con las Tierras Fiscales Municipales, utilizándolas permanentemente para hacer campaña electoral, con el agravante de que para ello, no existen reparos de ningún tipo, ya que el Intendente Grasso sigue incumpliendo la Ordenanza N° 6477 de Tierras Fiscales y Sistema de Registro Único de Postulantes, modificada por Ordenanza N° 8982, vigente desde el 28/06/2018.

La citada ordenanza establece un sistema de puntaje y Registro Único de Postulantes, cuyo listado debe publicarse e informarse al Honorable Concejo Deliberante, para ser sometido a posibles impugnaciones por parte de cualquier vecino, previo a la respectiva adjudicación, todo lo cual nunca fue cumplido ni respetado por el Intendente Grasso.

Todo se maneja con la más absoluta falta de transparencia por parte de la actual gestión, ya que no hay publicaciones de nada. No se cumple tampoco con la ordenanza que creó el Boletín Oficial Municipal Electrónico (BOME) de autoría del Concejal Muñoz, donde se deberían publicar todos los actos de gobierno, Decretos, Resoluciones, Licitaciones, Rendiciones de cuentas, etc.

La administración de las Tierras Fiscales debe realizarse con total transparencia y respetando la normativa vigente, para que se entreguen a quienes correspondan por puntaje teniendo en cuenta la antigüedad y demás requisitos establecidos, siendo justos y respetando el derecho de todos los solicitantes, con reglas claras, sin acomodos ni amiguismos ni haciendo clientelismo político con la necesidad de los vecinos de Río Gallegos.

Por último, cabe resaltar que además de la falta de transparencia de la actual gestión municipal, no existe ni la más mínima planificación del desarrollo urbano, ni una política clara que atienda el déficit habitacional que padece desde hace muchos años nuestra ciudad.