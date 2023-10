Ana María Ianni: “Voy a seguir representando los intereses de cada santacruceño y santacruceña”

Ana María Ianni, la senadora nacional que fue electa este domingo como diputada nacional, se refirió a los comicios nacionales. Primero aseguró: “Hasta el 9 de diciembre estaremos en la Cámara Alta, y desde el 10 en la Cámara Baja de la Nación, agradezco a los santacruceños que volvieron a confiar en nosotros”.

“Voy a seguir representando los intereses de cada santacruceño y santacruceña. Muy contenta y agradecida, sabíamos que iba a ser una elección muy difícil, hoy ya teniendo la responsabilidad que des del 10 de diciembre seguiremos con nuestro trabajo desde la Cámara Baja”, aseveró Ianni en diálogo con EL MEDIADOR.

El trabajo que se viene en la Cámara de Diputados de la Nación

Lo que se viene en su trabajo y nuevo desafío en la Cámara Baja desde el 10 de diciembre, destacó: “Ojalá que la oposición tenga ganas de trabajar que es lo más importante, que es lo que nosotros demostramos, ir a trabajar, debatir, aportar a otros proyectos de otros senadores. Y siempre pensar en qué es importante para Santa Cruz. La Cámara de Diputados es más difícil el trabajo porque es un número mayor de representantes, con ganas de trabajar y aportar”.

Análisis de las elecciones en la provincia

En otro tramo, sobre el gobernador electo, Claudio Vidal, expresó: “No solo felicitando y agradeciendo al pueblo de Santa Cruz que se expresó y felicitando a Vidal que, aunque no sea de mi color político le deseo lo mejor por la provincia. Lo estaremos acompañando para la gestión legislativa. Me pongo en disposición. Voy a ayudar a ser herramienta de gestión no solo para el gobernador y para los intendentes e intendentas electas”.

Seguidamente, Ianni se manifestó por la buena elección que tuvo Unión por la Patria a lo largo de la provincia: “Es una alegría que los compañeros del sur hayan logrado la reelección, como Belloni en El Calafate, Néstor Tico en el Chaltén, Darío Menna en Turbio, en 28 de Noviembre con Aravena. Tenemos a Naila en Tres Lagos en UxP. Muy contenta sobre todo porque Grasso y Belloni saben de gestión, muy feliz porque es su quinto mandato y ganó con más del 60% de los votos, nos da mucho orgullo”.

Apoyo a Massa

Además, se refirió al balotaje entre Massa y Milei que será en noviembre, y afirmó: “Lo esperábamos, trabajamos mucho para que ese fuera el resultado este 22 de octubre a nivel presidencial, hemos logrado llegar a la gente, para que la gente entienda. Sergio Massa como ministro de Economía y candidato a presidente tomó decisiones muy importantes para la gente. Seguirá en ese camino más allá de las condiciones impuestas por el Fondo, y dando una ilusión para el futuro”.

Y agregó: “Muy contentos por ese lado, sabemos que tenemos un pasito más de continuar con este trabajo que en Santa Cruz hayamos revertido el resultado de Massa, y que se repita el 19 de noviembre”.

Al concluir, brindó su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa y subrayó: “A Massa lo necesitamos porque desde que asumió como ministro de Economía, cuando lo necesitamos para YCRT estuvo, nos dio el dinero y la decisión política para cambiar la conducción de la empresa y que hoy tengamos el nivel de producción de carbón. Esto es un dato que no es menor, una empresa que estaba paralizada”.

“Massa entiende la actividad turística y la importancia de la línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas. En materia de salud también nos acompaña en muchas circunstancias y sobre todo por la educación pública”, concluyó.