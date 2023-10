Gerardo Morales: “Todo lo que tenga que hacer para que no gane Milei lo voy a hacer”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, volvió hoy a pronunciarse en contra del candidato presidencial Javier Milei, y ratificó sus críticas hacia el expresidente Mauricio Macri, a quien definió como un “gran mentiroso”.

“Después de las PASO todos vimos como Macri reivindicó a Milei. Acá hay un responsable con nombre y apellido. Mauricio Macri se ha convertido en el jefe de campaña de Milei”, manifestó el referente radical en comunicación con radio La Red.

Teniendo en cuenta esto, Morales compartió su tajante postura de cara al balotaje del 19 de noviembre, en el que el economista libertario enfrentará al candidato oficialista, Sergio Massa. “Nosotros estamos convencidos de que el radicalismo ha establecido una posición institucional prescindente. Todo lo que tenga que hacer para que no gane Milei, lo voy a hacer. Sería un riesgo para la democracia en la Argentina”, reveló.

El dirigente de la UCR ya se manifestó en contra del pacto Macri-Milei. “Mauricio Macri no sabe de qué manera mentir. Javier Milei vendió los cargos, no conoce los límites entre lo público y lo privado, puede ser el Gobierno más corrupto de la Argentina. Más corrupto que el kirchnerismo. Me parece que es muy arriesgado lo que pide Mauricio Macri, además de una gran mentira”, señaló.

“No puede responsabilizar a la hija de una decisión personal que ha tomado, en el marco de una ambición desmedida de poder, porque con Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich) estaba fuera de juego. Está haciendo más campaña que Patricia ahora”, agregó.

Además, apuntó contra los seguidores de La Libertad Avanza. “Y los libertarios, que querían barrer con la casta, ¿qué van a decir ahora?, ¿de qué se van a disfrazar? Ahora están abrazados y se han convertido en casta”, dijo.

No obstante, el mandatario provincial también apuntó contra la figura de Bullrich, quien en las últimas horas remarcó que ella le había ganado a todos en la interna de Juntos por el Cambio. “Lo que le pasa a Patricia es que no puede justificar la indignidad que tuvo. Apela a algo que todo sabemos, que perdimos las PASO. Pero ¿cuál es el derecho que le da?, por qué asume ella la representación de los más de seis millones de votos que obtuvimos todos”, expresó.

“Al radicalismo que no nos corran con que hicimos lo que teníamos que hacer. Yo jugué para poner en riesgo dos senadores en la provincia de Jujuy, para sumar a Patricia. La verdad que hay que ser muy estúpido para pensar eso o plantearlo. Acá el responsable máximo de la derrota de Juntos por el Cambio es Mauricio Macri”, indicó.

A su vez, sostuvo: “Y hay una responsabilidad secundaria de Patricia, porque no encaró bien la campaña, no se paró bien, necesitaba ayuda, se la ofrecimos, pero nos corrieron de la campaña. Pero lo cierto es que perdimos y la gente nos ha puesto en un rol que no es el de gobernar, y que es el de ser oposición”.

Asimismo, el gobernador de Jujuy también se pronunció sobre la interna de la Unión Cívica Radical (UCR), y la definición de algunos dirigentes sobre el voto en la segunda vuelta electoral. “El radical que vote a Milei está traicionando el legado que dejó Alfonsín”, expresó,

Y aseguró: “No cuenten con los economistas radicales, los radicales que quieran irse por un cargo que lo hagan”.

De hecho, el dirigente radical puso en duda la continuidad de la UCR dentro de Juntos por el Cambio, precisamente, por no coincidir con las ideas del exmandatario nacional. “Yo, y un sector importante del radicalismo, no tenemos nada que ver con Mauricio Macri, ni con esta actitud que ha tenido. No ahora, pero me parece que después el radicalismo tiene que darse un profundo debate”, manifestó.