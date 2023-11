El gobierno nacional abrió un nuevo periodo de inscripción para los sorteos del Procrear II y acceder a un préstamo para una casa propia o un lote con servicios, en los terrenos que tiene el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a lo largo del país.

Según destacan desde el gobierno, ya hay más de 93.000 personas que se inscribieron al programa en 2023 que buscan ser elegidos y acceder a 1.800 viviendas ubicadas en 50 desarrollos distribuidos en el todo el país. Recientemente, se sumaron nuevos predios como el que está en Avellaneda-Sagol.

Procrear II: los lugares disponibles para sortear

En esta nueva edición del programa, se llevarán a cabo sorteos de créditos hipotecarios que permitirán a los beneficiarios adquirir viviendas en diferentes proyectos urbanísticos ubicados en 13 provincias de Argentina.

Buenos Aires: Avellaneda-Sagol, San Martín I y II, Carmen de Patagones, Ituzaingó, Merlo, San Martín, San Miguel, Mercedes, Monte Hermoso, Baradero, El Palomar y Junín

Chaco: Roque Sáenz Peña

Chubut: Trelew y Puerto Madryn

Santa Fe: General Lagos, Estación Cambios/Parque Federal, Las Parejas y Sunchales

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Estación Buenos Aires y Estación Sáenz

Córdoba: Barrio Liceo, Cavanagh, San Francisco, Monte Maíz II, Viamonte II y Pascanas II

Mendoza: Malargüe y San Rafael

San Juan: La Ramada

Misiones: Posadas

Santa Cruz: Río Gallegos y Río Gallegos II

Santiago del Estero: La Banda

Tierra del Fuego: Río Grande

Los lotes con servicios disponibles en Procrear II

Además, el gobierno sortea créditos por $3.000.000 para tener un lote con servicios básicos del Estado para poder construir la casa. Por el momento, hay 40 terrenos con lotes en provincias de todo el país:

Buenos Aires: Bahía Blanca, Berazategui, Berisso, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Exaltación de la Cruz, Hurlingham, La Plata-San Carlos, Las Flores, Mar Chiquita-Coronel Vidal, Mar del Plata 243, Moreno, Olavarría, Pergamino, Puán, Saladillo, San Nicolás de los Arroyos, Tandil-Garbellini, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Villa Gesell, Campana, Luján-Open Door y Mar del Plata

Catamarca: San Fernando del Valle de Catamarca

Chubut: Puerto Madryn DDUU

Corrientes: Goya

Córdoba: Villa María-Reale Boneto; Villa María-Seia; Villa María-Soles de Mayo

Entre Ríos: Gualeguaychú

Formosa: Formosa

Misiones: Posadas

Neuquén: Centenario y San Martín de los Andes

Santa Cruz: Caleta Olivia y Río Gallegos

Santa Fe: Esperanza

¿Cómo son los créditos Procrear II?

Los créditos hipotecarios del Procrear II se basan en el coeficiente Casa Propia como fórmula de actualización, que considera el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período. Además, incorpora el Coeficiente de Variación Salarial con un aforo del 0,9.

En el caso de los créditos para los Desarrollos Urbanísticos del Procrear II, estos serán a tasa cero y también se actualizarán mediante el coeficiente Casa Propia. Esto busca facilitar el acceso a la vivienda y promover una mayor estabilidad en las cuotas hipotecarias.

Requisitos Procrear II

Para poder inscribirse para los desarrollos urbanísticos o para un terreno de la línea de lotes con servicios, se deben cumplir ciertos requisitos:

No haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos 10 años.

No poseer bienes inmuebles registrados a nombre del titular o cotitular al momento de iniciar el proceso de inscripción.

Contar con DNI, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica vigente de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

Ser argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país.

Tener entre 36 y 64 años inclusive.

Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción, excepto el estado civil soltero.

Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponsal.

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente: Para Desarrollos Urbanísticos Procrear, entre uno y 10 salarios mínimos, que será de $132.160 a partir de octubre. Para los sorteos de Lotes con Servicios, entre uno y ocho salarios mínimos, que también serán de $132.160 a partir de octubre.

Demostrar un mínimo de 12 meses de continuidad laboral registrada.

No registrado antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve meses.

No estar inhabilitado por orden judicial o el Banco Central

No tener registros de juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco años.

No contar con embargos.

No tener peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

Al completar el formulario de inscripción, los participantes pueden incluir solo un cotitular. En el caso de personas casadas, el cónyuge se considerará cotitular automáticamente, siempre que coincidan los domicilios declarados y se cumplan con los vínculos registrados.

Cómo inscribirse al Procrear II

Para inscribirse en Procrear 2023, es necesario completar un formulario de inscripción en la página web oficial del programa: https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos

Los sorteos del programa de vivienda

El Ministerio de Vivienda y Hábitat hizo el último sorteo de lotes y casas del programa el 26 de septiembre y, al mismo tiempo, habilitó la actual tanda de inscripción para quienes desean participar del sorteo. Los que se hayan inscripto en el anterior periodo, no será necesario hacer otra vez el tramite.

