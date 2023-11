Quién ganó el debate presidencial de cara al balotaje

En la semana previa al balotaje para decidir quién será el próximo presidente de los argentinos, Sergio Massa (UP) y Javier Milei (LLA) se enfrentaron en el tercer debate presidencial en donde no faltaron las chicanas, duros cruces y momentos de tensión.

El candidato del oficialismo Sergio Massa dominó el debate, se mostró en varios tramos más seguro, sólido y quedó demostrado los años que tiene en funciones públicas y en el manejo del Estado. “Tuvo el control del debate todo el tiempo”, consideró un integrante del peronismo que estuvo en las primeras filas.

En cambio, Javier Milei se alteró desde el inicio cuando se debatió sobre economía y quedaron demostradas varias contradicciones en relación a los subsidios, la política exterior y en la salud y educación. Desde La Libertad Avanza consideraron que Milei “dejó en claro los dos modelos de país”.

Otras fuentes libertarias no se mostraron conformes con la performance del economista. Las críticas van desde frases más moderadas como “Massa manejó el debate” o referencias de sus muletillas “digamos, digamos” y “o sea, o sea” como muestras de lo acorralado que se vio en gran parte del debate, a sentencias más lapidarias como: “Massa lo hizo mierda”.

Gran parte de los cruces más ásperos se dieron en el debate sobre la situación económica. En el caso de Milei fustigó por los resultados en materia de inflación y diversas variables. Por su parte, Massa lo dejó expuesto sobre las propuestas que el libertario intenta negar como parte de su plan, pero que finalmente deja entrever qué es lo que piensa: educación arancelada, privatización de las jubilaciones, dolarización y eliminación del Banco Central.

Las chicanas de Sergio Massa a Javier Milei

"Milei vino al debate a desmentirse de lo que dijo durante la campaña"

"El 10 de diciembre sos vos o yo, no vengo a discutir acá a Macri o Cristina"

"Javier, en tus últimos tres libros tenés tres denuncias de plagio"

“La política exterior no se puede regir por caprichos ni por ideología”

“No podés caer en la chicana berreta que te contagiaron tus nuevos socios, que te abandonaron hoy”,

“No podes ser mas mentiroso, cada día te superas más, te escribió Macri”

“¿Vos hiciste una pasantía en el Banco Central, no? ¿Por qué no te la renovaron?”

"Entiendo que estés enojado con el BCRA y hables de destruirlo"

"El debate es largo, no te pongas agresivo porque la gente espera respuestas. Atacando y agraviando no lo vas a conseguir"

"Tenemos la responsabilidad de decidir cómo construir la Argentina de los próximos 4 años"

Las principales frases de Javier Milei contra Sergio Massa

"A mí no me vas a condicionar, ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios"

“Con vos como ministro de Economía, nos reventaste los ingresos"

"Sé cómo exterminar el cáncer de la inflación"

"La salud y la educación van a seguir siendo públicas"

"El gobierno delincuente del que vos participás nos está robando 90 mil millones de dólares"

"Voy a eliminar el Banco Central porque es lo que genera la inflación"

“En historia de la humanidad ha habido grandes líderes, lo fue Thatcher"

"Lo que diga un integrante o un seguidor no quiere decir que sea la posición de La Libertad Avanza"

"Vos tenías un presidente que no hablaba con Bolsonaro, qué importa si yo hablo o no hablo con Lula"

Debate presidencial: el arranque

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, sostuvo que "hoy es una de las noches más importantes de nuestros 40 años de democracia". "Hoy vamos a decidir quien de los dos va a ser el presidente de los argentinos", en referencia a su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei.

"Tenemos por delante decidir quién va a cuidar nuestra salud, seguridad, trabajo y educación. Tenemos por delante la responsabilidad de decidir cómo construimos la Argentina de los próximos cuatro años", agregó. En ese sentido, Massa se comprometió a la "construcción de un gran acuerdo sobre política de Estado", con "el respeto por los que piensan distinto".

Por su parte, Javier Milei, aseguró que sabe "cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación". "Sé cómo crear puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones, terminar con la pobreza y la indigencia y sobre todo cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación", señaló el diputado nacional.

El libertario advirtió sobre los elevados índices de inflación y de pobreza e indigencia y aseguró que "es consecuencia del modelo de la casta, basado en la premisa de que donde hay una necesidad nace un derecho, pero los derechos hay que pagarlos y los recursos son finitos". "El Estado es el origen del problema, no la solución", subrayó con contundencia siendo que él puede ser justamente jefe de Estado.

Debate presidencial: la economía, el momento más ríspido

El debate rumbo al balotaje arrancó con temas económicos, en los que Sergio Massa le exigió a Javier Milei brindar definiciones "por sí o por no" sobre cuestiones centrales como la dolarización, el Banco Central y las jubilaciones.

Massa le pidió a Milei que conteste por "si o por no" si va a "eliminar subsidios, privatizar Vaca Muerta, dolarizar, privatizar ríos y mares y eliminar el Banco Central".

"A mí no me vas a condicionar si contesto por si o por no. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes estuvieron engañando con los subsidios. No vamos a tocar las tarifas antes de permitir que la economía se recupere", le contestó Milei.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, entonces, se desdijo por primera vez en la noche y aseguró: "Cuando se recupere la economía vamos a tocar las tarifas" y reiteró que "no vamos" a afectar los subsidios.

"Decime ´sí o no´ si van a dolarizar la economía, si van a cerrar el Banco Central, si van a volver las AFJP", disparó Massa.

Milei rechazó en principio las reglas de juego que buscó imponerle el candidato de Unión por la Patria, y le pidió que él brinde explicaciones sobre los "niveles de inflación del 300%, la pobreza del 40% y la indigencia del 10%". El candidato de LLA acusó A Massa de "mentir" y dijo también que el Estado "no tiene que meterse en las negociaciones entre privados".

"Sí, vamos a terminar con la inflación, vamos a cerrar el Banco Central", dijo el libertario, y señaló que antes de aumentar las tarifas "primero vamos a recuperar el ingreso de la gente".

FUENTE: Ámbito.