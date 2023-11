El descargo de Lali por las fakes news creadas por los fanáticos de Javier Milei

Desde que Lali Espósito dio su opinión sobre el resultado de las PASO, viene siendo víctima de diferentes ataques y fakes news por parte de los fanáticos de La Libertad Avanza.

De hecho, este domingo, la reina del pop argentino hizo un fuerte descargo sobre estos posteos que circulan en las redes sociales. “Mucha fake news, mucha declaración falsa”, lanzó la autora de “¿Quiénes son?”. Por último, la artista cerró: “Nada que no se sepa”.

A raíz de esto, varios fanáticos de Lali se mostraron molestos por la falta de reacción de la cantante y su entorno. Esto llevó a la artista a usar su canal de Instagram para aclarar la situación que está atravesando.

"Che... A mis fans indignados porque dicen que 'no hago nada' ante la violencia y difamación de gente. No, no puedo controlar el odio ajeno", comenzó diciendo.

Y, agregó: "Lo que quiere el que amenaza, miente y jode es esto. Que tengamos MIEDO, que nos callemos, que desaparezcamos. Y no, yo no lo voy a hacer. Miedo, jamás . Yo me cuido. Tranquilos. Créanme que LO MEJOR que podemos hacer es no darles entidad. Lo PEOR que les podemos hacer a los violentos es no darles la importancia (que desean tener)"

"Estamos bien. Estaremos bien. Son tiempos heavys . Yo estoy tranquila y bien. Les dejo este mensaje por acá para que lo sientan directo, y no todo sea una bola en twitter, red social que quizá la vuelo a la mierda. Está aburrido y choto todo por ahí, ¿No?", cerró.

Lejos de terminar ahí, Lali fue por más y siguió con su descargo. "Ser una persona que opina y le importan cosas fuera de su órbita laboral y éxito tiene "consecuencias " aparecen los violentos las mentiras y la mierda", siguió explicando.

"Para que uno entonces calle y siga siendo un muñequito que no moleste y haga tiktoks. Pues saben que no soy así . Nunca lo fui. Lo importante es entender cómo funciona el mecanismo de la violencia y no tener miedo. Yo los amo que me acompañen en todas y se preocupen por mi. Repito : los quiero !! Terminen lindo el domingo", cerró.

FUENTE: Minuto Uno.