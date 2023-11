Pablo Grasso: “No es lo mismo que esté Milei gobernando la Nación o Massa”

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, estuvo en estudios de Tiempo FM, y en comunicación con EL MEDIADOR donde habló en primera línea sobre el debate presidencial: “Creo que hoy escuchar propuestas de los dos es muy importante para que la gente termine de decidir, tiene que ser una representación de Argentina al mundo, y escuchar cada propuesta en cada una de las regiones. Como remarcó Massa en la Patagonia, también todo lo que es nuestras relaciones con Brasil y China que tiene mucho empleo en todo el país”.

“Se marca la diferencia de la preparación, templanza de Sergio Massa, para nosotros no es lo mismo, es lo que necesita el santacruceño. La agresión, la intolerancia, eso ya pasó, pero hasta hace poco la siguen incentivando como el propio Milei”, expresó.

Seguidamente, Grasso sostuvo: “Yo voy a hacer lo que le dije a la gente en mi campaña, punto por punto, idea por idea, necesito en los cuatro años que vienen tengan el despegue para hacerlo. No es lo mismo que esté Milei gobernando la Nación o Massa. Yo no soy dueño de los votos, pero hay que contarle a la Nación lo que significa cada cosa”.

“Me la juego por Massa que sé que nos va a dar una ayuda importante como lo hizo con las cloacas de mi ciudad, nos tenemos que posicionar, porque no es lo mismo. En Coparticipación, sirve para cubrir parte de salarios, si no llega ese dinero no puedo pagar salarios”, profundizó.

En otra línea, comentó: “Hoy nuestra ciudad está teniendo turismo, lo tenemos con todo lo que hemos hecho, falta, pero lo iremos haciendo, tenemos que tener otro horizonte. Ahora necesitamos generar otra expectativa para que la generación de empleo sea privada”.

El trabajo que se viene desde el 10 de diciembre



En otro tramo de la entrevista, Grasso adelantó que "El 9 estamos armando el acto institucional en el Rocha, con muchas expectativas, con 28 vamos a armar este corredor de trabajo social, político, turistíco, político. Ahí asumen concejales y los secretarios, ya estaremos definidiendo. Muchos cambios en las direcciones generales, no es que no funcionó sino que el desgaste de trabajo diario, tienen que estar las 24 horas, y hay un desgaste".

"Falta mucho por el deterioro de los gimnasios son visibles, tenemos que ponerle dinero e infraestructura y equipamiento. Vienen muchas cosas importantes en la ciudad, en materia deportiva. Lo novedoso de tener una carrera universitaria para el profesorado de Educación Física", aseveró.

En el tema deportivo, sostuvo: "Intentaremos tener al final de nuestra gestión el doble de gimnasios de los que tenemos hoy. el Rocha lo tenemos que refaccionar, hay que modernizarlo. Queremos apuntar en equipamiento e infraestructura deportiva.

Renovación de autoridades del PJ

"Mi tiempo pasó, los momentos son justos en la política, ni antes ni después. En su momento no quisieron que sea el presidente, querían gente con otra performance. El militante que lleva ideas y trabajo, el compromiso, nosotros tenemos el contar las cosas, y hay gente que no conoce la realidad de lo que pasa en nuestra ciudad", aseveró el intendente.

En tanto, añadió: "Uno apunta a que el peronismo se vuelva a preparar y convoque a la gente para algo, para mostrar otra cosa, y poner la política al servicio para la gente. Con otra manera de hacer política".

"La política se ha transformado en no discutir ideas sino en qué no hace el otro, y hay que cambiarlo eso, hay que discutir ideas", deslizó Grasso.

Festival Aniversario Río Gallegos

En el cierre de la entrevista, se refrió al festival Aniversario de nuestra ciudad capital y los artistas nacionales que vendrán. Entre ellos, la Mona Giménez quien abre el show el 12 de diciembre. "Llamamos a Duki, Bizarrap, Ke Personajes, Trueno, todos tienen una disponibilidad complicado. Hay uno que es el día 13 que me lo traigo, lo propuso la Juventud", sostuvo.

Y agregó: "Será como el último, todos los días un espectáculo, del 12 al 18. Quiero inaugurar el planetario, recorrer la terminal que está casi lista por dentro".

Mañana se anuncia la grilla de artistas, todavía no está confirmado el horario y el lugar.