Claudio Vidal juró como gobernador de Santa Cruz

En estos momentos, en las instalaciones del Polideportivo del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables, se está llevando a cabo el acto de asunción y jura del actual gobernador provincial electo, Claudio Vidal. El mismo cuenta con la participación de numerosos legisladores de la provincia de Santa Cruz.

En primera instancia, se tomó asistencia a todos los diputados presentes para, posteriormente, conformar la comisión de recepción que finalmente le dio la bienvenida al ahora gobernador provincial. Dicha jura fue precedida por el actual vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, quien acompañó a Vidal al recinto.

Claudio Vidal realizó finalmente la jura para llevar adelante la gobernación de la provincia de Santa Cruz "por Dios, por la Patria y por el pueblo de Santa Cruz ¡Si, juro!", indicó frente a las autoridades y público presente.

La banda del Ejército Argentino fue la encargada de interpretar las estrofas de Aurora y el Himno Nacional argentino para realizar el izamiento en el pabellón nacional.

Claudio Vidal: “A esta provincia casi la fundieron”

Así lo aseguró el actual gobernador provincial electo al referirse al panorama económico de la provincia.

En estos instantes el gobernador electo de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, hizo ingreso al Polideportivo del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables en donde - en instantes- se desarrollará el acto de juramento y asunción del mandatario provincial.

En este sentido, Claudio Vidal dialogó con TiempoSur y afirmó que “estoy seguro que a partir de mañana las cosas empiezan a cambiar y que las cosas serán mejor para toda la sociedad. Los santacruceños serán testigos que se terminó la provincia de unos pocos vivos que perjudicaron a la mayoría”.

Al ser consultado por este medio acerca del discurso del actual presidente de la Nación, Javier Milei, Vidal indicó que existen algunas “cosas del discurso de Milei que no nos gustan”. Por otro lado, se refirió a las determinantes políticas de ajuste del mandatario provincial y expresó que “cuando se habla de ajuste sabemos lo que significa, pero ¿qué otras alternativas tenemos en un país a punto de hundirse? Si no tomamos medidas claves será difícil superar esta grave crisis económica, estructural y social que atraviesa el país”, puntualizó.

“Santa Cruz no está aislada, pero lo extraño es que siendo una provincia con tantos recursos no podamos salir adelante. No es una tarea fácil pero no es imposible, hay que volver a trabajar. Si tenemos en cuenta que somos 377.000 habitantes y que muchos de ellos dependen del Estado, nos tenemos que preguntar cómo sacar dinero para solventarlo y conseguir más puestos de trabajo”, agregó.

El ahora mandatario provincial se refirió a la situación económica que se encuentra atravesando Santa Cruz y señaló que “en Río Gallegos y en la Cuenca Carbonífera el 43% de la sociedad es pobre. No es un dato es estadística, son pibes que no tienen para comer, donde vestirse ni donde vivir. Si la política no se dio cuenta fue un grave error, imperdonable. Los que tenemos algún tipo de responsabilidad tenemos que trabajar para poner de pie a la provincia de Santa Cruz”, remarcó.

Por último, Vidal se refirió al lineamiento de trabajo que llevará a cabo a partir de su asunción en la gobernación provincial y en los próximos cuatro años e indicó que “si hay algo que vamos a hacer es generar consensos en los cargos de todas las localidades. Nos comprometimos a reestructurar todo el Estado. Vamos a ir informando a medida que pasen los días. No se le puede seguir pagando miles de salarios a personas que no prestan servicios, no podemos permitir que Vialidad Provincial siga robando, en Servicios Públicos y en el IDUV hubo tanto robo durante tanto tiempo. Nadie hizo nada ni la justicia actuó de oficio. A esta provincia casi la fundieron pero no pasó porque hay gente que pretende trabajar para poner en marcha a nuestra querida Santa Cruz”, concluyó.

FUENTE: TiempoSur.