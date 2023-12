El Dr. Juan Acuña Kunz fue designado por Claudio Vidal como Coordinador de Hospitales del Ministerio de Salud de Santa Cruz.

En diálogo con EL MEDIADOR, indicó: “Conozco prácticamente todos los lugares de la provincia en general, todos los hospitales, no a fondo y tengo idea de cómo funciona cada uno de ellos. Esto demuestra a las claras un acto de federalismo, mi Secretaria estará en Caleta, descentraliza el Ministerio”.

En tanto, brindó precisiones del encuentro que mantuvo con el gobernador Vidal: “Ayer me recibió el gobernador con amabilidad y cariño, estuvimos conversando, me hizo llegar el decreto para que yo colabore, me siento honrado con el cargo, lo voy a cumplir para que los vecinos de Santa Cruz tengan claridad sobre los hechos de corrupción que ha habido en nuestra provincia”.

"Hay que terminar con la corrupción"

“Hay cosas que están reñidas con la legalidad, hay que analizar las licitaciones. En Puerto Deseado se robaron un aparato de ortodoncia, nosotros no estábamos en funciones todavía. Una de ellas tiene un costo muy elevado. Esas cosas no pueden ocurrir en los hospitales de la provincia y con eso vamos a terminar. Voy a trasparentar todo, en esta gestión no tenemos nada que esconder”, contó Acuña Kunz.

En otro tramo de la entrevista, habló sobre el pedido en el sector de salud: “Los pedidos son insumos, hay hospitales que no tienen lavandina ni guantes de látex. Es algo grave porque es un insumo básico. Necesitamos rápidamente entrar a funciones para que no ocurra porque hay cosas especializadas que están en falta”.

Asimismo, se refirió a cómo recibieron el Ministerio de Salud de la provincia: “Hemos recibido un Ministerio devastado sin ningún solo peso, y en los próximos días vamos a equilibrar cuentas y mejorar todos los aspectos, incluso los salarios de los empleados. Hoy no hay plata”.

“Estamos convencidos que con la trasparencia todo se soluciona, ayer dieron de baja 300 ñoquis en el poder legislativo. Van a irse muchos más, el que no labura no cobra como dijo Milei”, amplió.

También se refirió a lo que sucede en Caleta Olivia: “El Hospital de Caleta Olivia, la playa de estacionamiento está llena porque vienen a hacer horas extras el domingo, eso lo vamos a arreglar. Vamos a dosificar las horas extras, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay gente que no labura, hay odontólogos en algunas zonas que trabajan de lunes a domingo, y el domingo marcan, no labura, y no tienen insumos, eso es todo plata”.

Medidas económicas

Por último, puntualizó: “Vamos a tener tiempos muy difíciles, los ajustes hay que hacerlos, no puede haber más ñoquis, tipos que no trabajan, cosas que no corresponden. Hay que cortar a quienes no laburan”.