Thierry Decoud es el nuevo interventor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio. Con el decreto 81/2023 reemplazará en el cargo a Daniel Peralta, el ex gobernador de Santa Cruz que ahora asumió como diputado provincial electo por el bloque Unión por la Patria en la Legislatura provincial.

Al respecto, Roy Staning, el Secretario General de la Junta Interna de YCRT ATE Punta Loyola, dialogó con EL MEDIADOR sobre sus expectativas del nuevo interventor que se hará cargo de YCRT: “Estamos un poco preocupados con los compañeros por el DNU, sabemos que YCRT está en la nómina de las empresas que se quieren privatizar”

“Sabemos que fue funcionario en la provincia de Buenos Aires durante el Gobierno de Vidal (Eugenia), veremos los proyectos que tiene con la empresa. Nosotros tuvimos una reunión con Vidal que asumiría a mediados de enero, ahora coordinaremos una reunión y veremos el plan con el que viene y si van a invertir en la empresa”, puntualizó.

Asimismo, reclamó sobre la falta de inversiones: “Nosotros no vimos ninguna inversión en lo que hace a Punta Loyola, las inversiones no llegaron. Hace ocho años que no se invierte, durante el gobierno de Cambiemos hubo despides y achique, y con Fernández no se invirtió un peso en Punta Loyola está todo muy abandonado, hay que hacer inversiones”.

Luego, manifestó: “Cada Secretario General planteó la situación de la empresa, hace falta hacer inversiones, acondicionamiento de vías, infraestructura para acopiar la piedra caliza. Trasladar la ceniza para Punta Loyola y hacer un proyecto productivo. Se planteó todo esto, el gobernador manifestó su preocupación, va a intentar garantizar las fuentes de trabajo, y tomaría partido en la empresa”.

A su vez, brindó detalles del encuentro con el gobernador Claudio Vidal por YCRT: “Manifestó que si tuviera los fondos sería de su interés provincializarla. Nosotros pedimos una sociedad estatal, porque sabemos que la provincia necesita fondos para hacerse cargo de la empresa, por lo que estaríamos en la misma situación”.

“Lo que nos preocupa son las fuentes de trabajo, si se garantizan veremos las alternativas. Sabemos que dependemos de la situación a nivel nacional”, amplió.

“Vamos a presentar el proyecto de las tres C (caliza, ceniza y carbón), que es el lugar que ocuparía Punta Loyola en la parte económica. Necesitamos tres locomotoras en funcionamiento, en el muelle tenemos que discutir un contrato más acorde a YCRT, vemos como la empresa privada se lleva barcos y nosotros no recibimos dinero por eso”, culminó Staning.