El Parque Nacional Los Glaciares ya registra números sin precedentes de cantidad de visitantes. Desde enero a noviembre inclusive, el PN Los Glaciares recibió 688.837 visitas, solo contando la zona Sur del área protegida. Esto es el acceso al corredor que lleva al Glaciar Perito Moreno y el puerto de Punta Bandera, desde donde parten las embarcaciones turísticas. No se computan a quienes acceden a los senderos de la zona norte, ni a los que ingresan por Lago Roca o zona centro del parque nacional. Dicha cifra fue alcanzada en los últimos once meses de este año ya superó a la totalidad del 2022, en que se contabilizaron 663.734 visitas.

Franco Behrens, concejal de El Calafate, dialogó con EL MEDIADOR sobre el cierre del 2023 con cantidad récord en El Calafate de visitantes: “ES un trabajo que se viene haciendo hace muchísimos años, se trata de estar en cada feria, se vienen días inciertos en materia de turismo”.

Y continuó: “El trabajo que se hizo estos años, nos llevó a un récord en alojamientos, vemos la ciudad completa encada evento y fiestas que vamos haciendo, estamos con mucha confianza de cara al 2024”.

Días atrás, se presentó el Calendario del TC y se confirmó la localidad de El Calafate como la 1era Fecha. “El TC es uno de los atractivos principales que será el 25 de febrero tenemos confirmado el TC para su primera fecha del 2024”, indicó Behrens.

Respecto a la caída de reservas en distintos destinos turísticos del país, precisó: “Hasta el momento no lo podemos ver, las agencias no nos han comunicado nada. La preocupación como vecino y trabajador uno está siempre mirando las noticias porque impactan en la ciudad. Al momento no se ha comunicado nada, todos están expectantes”.

Sobre el nuevo rol como concejal, expresó: “Como gestor cultural, alejarse de un área es difícil, este nuevo rol me encuentra estudiando y preparándome para marzo. Con mucha incertidumbre por el 2024”.

“Tenemos proyectos, pero la agenda va mutando. Hay una mesa de trabajo que está afilándose, estamos trabajando en cuestiones que veníamos viendo”, dijo el edil.

Fiesta Nacional del Lago

Ya falta cada vez menos para el comienzo de la XI Fiesta del Lago de la localidad de El Calafate. Serán cinco noches, el martes 13 arranca la fiesta con una grilla confirmada de artistas.

En el cierre sostuvo: “Hace meses estamos trabajando, es la fiesta que año a año nos convoca. El pueblo se viste de gala para recibir a toda la provincia, pudimos armar una grilla buenísima con una banda, Ke personajes, que nos venían solicitando desde todos los rincones de la provincia”.

Grilla confirmada

13/02 - Emanero/ Ulises Bueno

14/02 - Damas Gratis

15/02 - La Sole/Kapanga

16/02 - Luck Ra/FMK

17/02 - Ke Personajes