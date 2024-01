Rechazo al descuento del día a estatales que adhieran al paro: "Intentan generar miedo"

Dirigentes de diferentes entidades gremiales salieron a responder, con duras críticas, a la confirmación del vocero presidencial Manuel Adorni del descuento del día a los trabajadores estatales que adhieran al paro del 24 de enero, convocado por la CGT. "Intentan generar miedo", afirmó Daniel Catalano, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal (ATE-Capital).

Según Catalano, el Gobierno nacional procura instalar un clima de "miedo y desmovilización", al tiempo que aseguró que, por el contrario, la medida de fuerza del próximo miércoles "será más fuerte"

"El paro general es legítimo y es defensivo, porque responde a un DNU y a una Ley Ómnibus que atenta directamente contra toda la sociedad argentina y, en particular, los trabajadores de la Administración Pública. Estas declaraciones de que se van a descontar los días de paro son extorsivas, intentan generar desmovilización y miedo, pero lo único que va a lograr es que el paro sea más contundente, más fuerte y la movilización tenga mucho más cuerpo", dijo Catalano.

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este jueves que el Gobierno descontará de sus haberes el día no trabajado a los empleados estatales nacionales que adhieran el próximo miércoles al paro convocado por la CGT porque "el salario es una contraprestación" y aseveró que "el que no trabaja, no cobra".

Catalano opinó que el descuento en los haberes es un "apriete" a los trabajadores que, "lejos de estimular que la gente se quede trabajando, va a generar todo contrario".

Por su parte, el Secretario General de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que "la adhesión va a ser total" por parte de los trabajadores estatales.

"¿Qué van a hacer con la que van a descontar? Porque va a ser mucha, la adhesión va a ser total. ¿Se la van a entregar al FMI, a depositar en la cuenta de Techint o le van a pagar al Hotel Libertador?", escribió Aguiar en su cuenta oficial de X.

Además, sostuvo que el paro "es responsabilidad del Gobierno" al asegurar que las medidas tomadas por el Ejecutivo son las que "nos empujan a la huelga" y remarcó que "cuesta recordar que una medida de fuerza haya estado tan fundada como esta".



"Nadie para porque quiere. Hay dos tipos de huelga: las que se realizan para conquistar derechos, y las que se hacen para resistir cuando los trabajadores están siendo agredidos, atacados y todos sus derechos vulnerados. ¿Cuál de las dos crees que vamos a llevar adelante?", agregó.

Y ratificó que "el 24 los estatales paramos en todo el país".

"Vos también podrías parar, pero de decir burradas", cerró su hilo el dirigente gremial en alusión al vocero presidencial.

En este marco, el secretario general adjunto de UTE-CTERA Capital y de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo López, afirmó este jueves que no se puede detener "con amenazas" la voluntad de defensa de los derechos de los trabajadores, ante la ratificación del Gobierno de descontar el día de paro a los estatales que se sumen al paro de la CGT.

El docente y dirigente gremial destacó además que "Adorni y (el presidente Javier) Milei no van a poder impedir ninguna medida constitucional que resuelvan libremente los trabajadores".

López, además, comparó las expresiones del vocero presidencial con las realizadas en su oportunidad por el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Con las mismas amenazas Larreta intentaba desactivar los paros docentes porteños en defensa de los profesorados que quería cerrar", manifestó el dirigente gremial.

"Hoy los profesorados siguen abiertos mientras (Horacio Rodríguez) Larreta naufragó en las aguas de la intrascendencia y el fracaso", señaló en referencia a que el exfuncionario perdió en las internas presidenciales de Juntos por el Cambio en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en agosto pasado.

López, además, remarcó que la forma de evitar los paros es "con diálogo, escucha y respeto y no con amenazas, injurias y persecuciones".