En las puertas del nosocomio, Rolando Chacón y Ayelen Rodríguez, encabezaron un emotivo abrazo simbólico al Hospital San Lucas de la localidad cordillerana. Chacón lamentó las acusaciones de politización y destacó que la verdadera politización ocurre en instancias administrativas, citando ejemplos. Criticó la situación de una colega atrincherada recientemente, negando que fueran ellos quienes obstaculizaron su salida, sino que se preocuparon por la salud de esa persona.

"El hospital está siendo manejado como si fuera un partido político o una unidad básica. Queremos mantener la tradición de trabajar en un ambiente tranquilo y dignificar la labor de los empleados con años de experiencia", subrayó Chacón. Además, cuestionó la intervención de personas externas y expresó disposición a trabajar con los responsables políticos de manera colaborativa y respetuosa, evitando imposiciones jerárquicas.

Ayelen Rodríguez, también enfermera, esclareció la situación y lamentó conocer la identidad de las personas involucradas. Hizo referencia a una representante del pueblo, implicada sin fundamentos, según Rodríguez. "Aquí no estamos realizando ninguna actividad ilegal, no estamos luchando por cargos: aquí no hay política. Solo estamos defendiendo los derechos que hemos ganado trabajando y brindando atención a todos, de la mejor manera posible", afirmó Rodríguez.

Durante el abrazo simbólico, Rodríguez agradeció el apoyo y denunció la presencia ilegal de personas atrincheradas en una oficina del hospital, manipulando documentos de manera irregular. "Es un atropello a la comunidad y a todo el personal de salud", añadió Rodríguez.

Isabel Gatica, trabajadora del establecimiento sanitario, leyó una carta abierta durante el evento. En ella, se comunicó a la sociedad que están llevando a cabo un reclamo ante el Ministerio de Salud y Ambiente para que se respete el Convenio Colectivo de Trabajo del sector.

"Queremos que se escuchen nuestras necesidades en orden de prioridad. A pesar de la urgencia de contratar compañeros, se está trabajando rápidamente en la contratación de puestos no vacantes en el ámbito de la salud", expresó Gatica.

El comunicado del Hospital San Lucas destaca "la importancia de la trayectoria en el ámbito de la sanidad para la gestión hospitalaria". Critica la falta de atención en algunos servicios "debido a la escasez de insumos y hace un llamado a la colaboración de todos".

En el cierre, instaron a todos a firmar el comunicado para enviarlo al ministro de Salud de la provincia de Santa Cruz, buscando una resolución "justa y respetuosa para los trabajadores del hospital".

FUENTE: Diario El Cóndor.-