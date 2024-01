En medio de la tensión interna por la salida del ministro de Infraestructura, el presidente Javier Milei confirmó una gira por Israel al participar de un acto de conmemoración a las víctimas del Holocausto. "En las próximas semanas estaré viajando a la Tierra Santa, en lo que constituirá un nuevo capítulo en la fraternidad entre nuestras dos naciones", dijo el mandatario.

El viaje se realizará entre el 5 y el 13 de febrero, confirmó la canciller, Diana Mondino, al finalizar en encuentro. Javier Milei aseguró hoy Argentina fue "un refugio para los perseguidos de mundo" y aseguró que su gobierno "tiene la vocación de volver a construir un país libre y pujante".

Lo acompañaron los ministros de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Relaciones Exteriores, Diana Mondino; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de Defensa, Luis Petri.

Además, el presidente Javier Milei sostuvo que "Argentina no se silencia frente al terror de Hamas" al exigir la "liberación inmediata" de los rehenes que llevan tres meses cautivos y se comprometió a trabajar para "terminar con la impunidad que rodea" al atentado a la AMIA.

"Argentina no silencia frente al terror de Hamas y exige la liberación inmediata de todos los civiles secuestrados, incluidos nuestros once compatriotas", subrayó Milei en el discurso que brindó en la sede del Museo del Holocausto, ubicado Montevideo 919 de esta capital.

"Este nuevo gobierno tiene la vocación de volver a Argentina un país libre y pujante, que vuelva a ser visto con esperanza y admiración. Un país que vuelva a ser destino para acoger a quienes huyen del yugo de la opresión y que buscan paz y la posibilidad de prosperar como lo hizo con el pueblo judío", destacó.

En su alocución, el Presidente remarcó la posición argentina de "intransigencia contra el terrorismo" a la vez que se comprometió "en el marco de los 30 años del atentado a la AMIA" a continuar trabajando para "terminar con la impunidad que rodea este crimen aberrante y a al tragedia dela tentado de la embajada de Israel".

Además, sostuvo que "el holocausto y los nazis no es algo del pasado" al lamentar los hechos "de violencia ocurridos en Israel el pasado 7 de octubre", cuando se produjo el ataque de la organización integrista Hamas.

"Desde el Holocausto que no ocurría el asesinato coordinado de tantos judíos en masa en un mismo día. En un contexto global de resurgimiento del antisemitismo tenemos que ser firmes en nuestra posición de intransigencia contra el terrorismo y no mirar par otro lado", subrayó.

Este viernes se conmemorar el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. Además de las autoridades del museo, estuvieron presente un sobreviviente de la Shoá y disertó el titular de la institución, Marcelo Mindlin.

“Hoy destaco la importancia que la memoria de la Shoá ha tenido en la Argentina desde el retorno de la democracia. Quiero agradecer muy especialmente al presidente Javier Milei por ser el primer mandatario argentino en participar personalmente de un evento en este Museo, por mostrar, desde el primer momento su apoyo a Israel tras el ataque del 7 de octubre, enfatizando su derecho a defenderse, y por haber iniciado el proceso para categorizar a Hamás como organización terrorista. Que esté hoy aquí es un símbolo contundente de que la memoria del Holocausto es una política de Estado en la República Argentina”, dijo Mindlin.

Argentina es el único país latinoamericano miembro pleno de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) a partir de la suscripción de la Declaración de Estocolmo en el año 2000. La Alianza nuclea a 35 Estados y pretende establecer un programa de acciones educativas y de memoria contra los actos de antisemitismo, intolerancia y discriminación.

El Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas del Holocausto está establecido -de carácter universal y desde el 2005- para el 27 de enero. Sin embargo, al coincidir con el shabat, el día sagrado del judaísmo durante el cual no se realizan actividades laborales, se decidió anticipar los actos conmemorativos para este viernes 26.

