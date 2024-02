Ante los anuncios del Gobierno Nacional en los cuales se efectiviza la inminente quita del fondo compensatorio al transporte público para todo el interior del país, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, convocó a una reunión y mesa técnica de trabajo al titular de la empresa CityBus, Ariel Ledesma, para trabajar de cara a subsanar el ahogo financiero que el Gobierno Nacional lleva adelante con los vecinos y vecinas de la capital provincial.

El empresario transportista indicó: “Hoy, el boleto se encuentra en 197 pesos y en los estudios de costos ya teníamos previsto y estudiado, en el marco de la quita del fondo compensatorio por parte del Gobierno Nacional, un aumento. Estamos hablando de un boleto en el orden de los 900 pesos, con lo cual es un boleto que, para muchas personas, va a ser inaccesible y esto es lo que hay que trabajar de cara a lo que se viene”.

“Para el Gobierno Nacional hay usuarios de primera y de cuarta, evidentemente, para ellos el interior es de cuarta, no está en la agenda y realmente hay muchas empresas que no van a poder continuar prestando servicio y nosotros somos una de ellas. Si no logramos encontrar una solución a este problema, yo dudo que podamos continuar con el servicio”, afirmó Ledesma.

“Es un incremento muy importante. Hay jurisdicciones que ya están planteando tarifas por encima de ese valor y, de hecho, por solo citar un ejemplo, hoy en Formosa el boleto vale 690 pesos, en Pergamino 470, hay muchos lugares que está muy por encima, sin ir más lejos, con el último aumento, en el AMBA cuesta 270 pesos”, concluyó.

FUENTE: Tiempo Sur.