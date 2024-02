El pasado viernes 9 de febrero se realizó la cuarta Sesión Extraordinaria solicitada por el Departamento Ejecutivo, en donde se ratificó por Ordenanza el Decreto Municipal “Ad Referéndum” Nro. 030/24 referido a la “Adjudicación de lotes en la localidad”.

El proyecto fue aprobado por unanimidad de los cuatro concejales presentes: Elizabeth Romanelli (UP), Carlos Ticó (UP), Heber Zella (UP), y Estefanía Leyes (EV). Por su parte, el concejal Ignacio Moreno Hueyo (EV) no se presentó en el recinto y justificó su ausencia por razones de índole personal.

Con este acto se formalizó el sorteo de lotes que se realizó el pasado 8 de febrero y las 14 familias que resultaron beneficiarias.

Luego el Intendente Néstor Ticó acompañó a los nuevos adjudicatarios de tierra urbana en El Chaltén, quienes finalizaron así sus respectivos procesos en la búsqueda de hacer su vida en la villa cordillerana.

Esta firma de las y los beneficiados da por finalizado el proceso iniciado con la adjudicación por decreto firmada por Ticó, refrendada por el Concejo Deliberante en una Sesión Extraordinaria, y que los transforma en propietarios del terreno que les fue asignado mediante sorteo.

Las y los 14 firmantes fueron: Lidia Gladys Ibáñez; Mauro Damián Piombo; Antonio Del Valle Pauletti; Raimundo Néstor Daniel Costas; Leandro Lurbe Nolter; Laura V. Sánchez y Juan E. Aguada; Sofía Lemme; Tomás Roy Aguiló; Franco Provenzano; Karen Sotomayor Soto y Brian Segura; Andrea Torres y Leandro Wozniak; Laura Cecilia Núñez; Roxana Mattiussi; y Pablo Daniel Amaya.

Finalizado el acto, realizado en las oficinas de la Secretaría de Obras y Urbanismo, el Intendente se mostró feliz ante las nuevas respuestas habitacionales: “esto es fruto de muchos años de trabajo que realizamos desde el Gobierno. Hemos analizado e impulsado todas las iniciativas viables que nos fueron presentadas, y es muy positivo que nos encontremos finalmente ante un Concejo Deliberante que está dispuesto a trabajar para brindar soluciones al pueblo”.

“Hemos alcanzado las 41 soluciones habitacionales, pero quedan todavía 24 familias en condiciones de recibir su lote y que fueron pre-adjudicadas, por lo que tenemos que seguir trabajando para darles una solución”, continuó el Intendente.

Asimismo, Ticó destacó lo realizado por la Secretaría de Obras y Urbanismo y el trabajo que se realiza en la comisión ad hoc establecida en el Concejo Deliberante: “ver que es posible que el Ejecutivo, el Legislativo y los vecinos trabajen para encontrar soluciones me da el convencimiento que estamos por el buen camino”.

Finalmente, el Intendente aseguró que “en paralelo seguimos trabajando con el Gobierno Provincial para encontrar la forma correcta de ampliar el ejido urbano de El Chaltén, ya que quedan otras 120 familias en condiciones de recibir un terreno”.

FUENTE: Ahora Calafate.